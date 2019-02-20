韓星來台都愛紅底鞋 「金秘書」朴敏英水鑽鞋閃亮亮

2019-02-20 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



今年度才剛開春，已有不少韓星來台參加活動，《金祕書為何那樣》朴敏英和少女時代Tiffany不僅都以白色系裙裝登場，也不約而同穿上Christian Louboutin白色系鞋履，展現女神降臨的氣場。

「金微笑」朴敏英笑容甜美又親切，日前來台參加TIFFANY & CO.發表Tiffany True鑽戒系列活動，手指愛心寵粉令人融化，她身上的洋裝來自avouavou的V領縐紗寬襬裙裝，是即將上市的最新款；avouavou近幾年因為宋慧喬在《太陽的後裔》、《男朋友》等劇中多次穿搭其洋裝、大衣而爆紅，是韓國籍設計師Ahruem Han（한아름）品牌，朴敏英以Christian Louboutin 2018春夏Degrastrass白色拼接PVC鑲嵌水鑽高跟鞋搭配，兼具空靈與奢華，打造童話般的白雪公主形象。