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韓星來台都愛紅底鞋 「金秘書」朴敏英水鑽鞋閃亮亮

2019-02-20 11:37聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

今年度才剛開春，已有不少韓星來台參加活動，《金祕書為何那樣》朴敏英和少女時代Tiffany不僅都以白色系裙裝登場，也不約而同穿上Christian Louboutin白色系鞋履，展現女神降臨的氣場。

「金微笑」朴敏英笑容甜美又親切，日前來台參加TIFFANY & CO.發表Tiffany True鑽戒系列活動，手指愛心寵粉令人融化，她身上的洋裝來自avouavou的V領縐紗寬襬裙裝，是即將上市的最新款；avouavou近幾年因為宋慧喬在《太陽的後裔》、《男朋友》等劇中多次穿搭其洋裝、大衣而爆紅，是韓國籍設計師Ahruem Han（한아름）品牌，朴敏英以Christian Louboutin 2018春夏Degrastrass白色拼接PVC鑲嵌水鑽高跟鞋搭配，兼具空靈與奢華，打造童話般的白雪公主形象。

少女時代的Tiffany則是來台灣出席Dior彩妝活動，她身穿Dior 2019早春度假系列刺繡洋裝，搭襯Christian Louboutin 2018秋冬Mascara白色尖頭鏤空高跟鞋，特色在於鞋跟上方的皮革輪廓設計，充分展現女性腳踝線條，相當性感迷人。

Tiffany選穿的Mascara白色尖頭鏤空高跟鞋。圖／Chrisitan L...
Tiffany選穿的Mascara白色尖頭鏤空高跟鞋。圖／Chrisitan Louboutin提供
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Tiffany以Dior 2019早春度假系列裙裝搭襯Christian Lou...
Tiffany以Dior 2019早春度假系列裙裝搭襯Christian Louboutin 2018秋冬Mascara白色尖頭鏤空高跟鞋。圖／Chrisitan Louboutin提供
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朴敏英來台出席活動，以avouavou白色洋裝搭襯Christian Loubo...
朴敏英來台出席活動，以avouavou白色洋裝搭襯Christian Louboutin 2018春夏Degrastrass的PVC鑲嵌水鑽高跟鞋。記者陳立凱／攝影
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Tiffany以Dior 2019早春度假系列裙裝搭襯Christian Lou...
Tiffany以Dior 2019早春度假系列裙裝搭襯Christian Louboutin 2018秋冬Mascara白色尖頭鏤空高跟鞋。圖／Chrisitan Louboutin提供
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朴敏英來台出席活動，以avouavou白色洋裝搭襯Christian Loubo...
朴敏英來台出席活動，以avouavou白色洋裝搭襯Christian Louboutin 2018春夏Degrastrass的PVC鑲嵌水鑽高跟鞋。記者陳立凱／攝影
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朴敏英來台出席活動，以avouavou白色洋裝搭襯Christian Loubo...
朴敏英來台出席活動，以avouavou白色洋裝搭襯Christian Louboutin 2018春夏Degrastrass的PVC鑲嵌水鑽高跟鞋。記者陳立凱／攝影
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朴敏英搭襯的Degrastrass白色拼接PVC鑲嵌水鑽高跟鞋。圖／Chrisi...
朴敏英搭襯的Degrastrass白色拼接PVC鑲嵌水鑽高跟鞋。圖／Chrisitan Louboutin提供
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Tiffany高跟鞋朴敏英
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