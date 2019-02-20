比50元硬幣還大的88克拉無瑕美鑽！蘇富比4月開賣

2019-02-20 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



2019年春季拍賣還沒暖身，香港蘇富比就熱騰騰直接端上主菜：4月2日即將於香港登場的「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣，領銜的將是一枚88.22克拉D色無瑕 Type IIa橢圓形巨鑽，成色、淨度及切工均完美無瑕，估價至少3億4,522萬元（港幣 8,800 萬）。這是拍賣史上第三枚同品質、逾 50 克拉橢圓形白鑽：去年一枚50.39克拉的D色無瑕 Type IIa橢圓形鑽石以約2億5,000萬元成交；而更早一枚118.28克拉的D色無瑕 Type IIa橢圓形鑽石，則是於2013年於香港蘇富比拍出，成交價9億5,000萬元。