比50元硬幣還大的88克拉無瑕美鑽！蘇富比4月開賣
2019年春季拍賣還沒暖身，香港蘇富比就熱騰騰直接端上主菜：4月2日即將於香港登場的「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣，領銜的將是一枚88.22克拉D色無瑕 Type IIa橢圓形巨鑽，成色、淨度及切工均完美無瑕，估價至少3億4,522萬元（港幣 8,800 萬）。這是拍賣史上第三枚同品質、逾 50 克拉橢圓形白鑽：去年一枚50.39克拉的D色無瑕 Type IIa橢圓形鑽石以約2億5,000萬元成交；而更早一枚118.28克拉的D色無瑕 Type IIa橢圓形鑽石，則是於2013年於香港蘇富比拍出，成交價9億5,000萬元。
這枚巨大的88克拉無瑕美鑽，是由一枚242 克拉的原石切割而來，採自波札那（Botswana，亦翻譯作博茨瓦納）的 Jwaneng 礦場；該礦區由 De Beers 及博茨瓦納政府共同擁有，以出產頂級原石著稱。一般鑽石在分類時會以是否含氮元素分為Type I 及 Type II兩種類型；劃分為Type II 鑽石（IIa 及 IIb）的鑽石只含極為微量、甚至不含氮元素，是化學成份最純淨的類型，透明度極佳，僅佔所有寶石鑽石的2%，極為珍稀可貴，是鑽石藏家心目中的「聖杯」。去年蘇富比分別透過私人洽購和公開拍賣售出至少3顆50克拉以上的頂級D色無暇大克拉美鑽，成績極佳，故十分看好該類珠寶市場。
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