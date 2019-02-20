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「你手指太醜」不該抽菸！卡爾拉格斐有位毒舌老媽

2019-02-20 07:53聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

卡爾拉格斐的一生受媽媽Elisabeth Bahlmann影響甚大，從他的穿著喜好到看待事物的獨特見解、直率的表達方式，都可以說是延續自成長階段從媽媽那接收到的各種批評和建議。家有觀念開放但嘴不留情的虎媽，老佛爺的童年似乎處於一個很緊繃卻又有趣的狀態。

就拿他不離手的手套來說，雖然他本人透露是因為想讓手臂整體看來更長，但從他媽媽曾經阻止他學抽菸的事件看來，手套也是他的某種自信來源。在他14歲的時候想學抽菸來讓自己看起來變成熟，但是他媽媽卻說「你不該抽菸，因為你手指太醜，抽菸的時候更會讓別人發現。」而幾乎不戴帽子的習慣也跟他媽媽有關，「小時候我戴了一頂提洛帽，我媽說我看起來像一位老同志。」

雖然毒舌，但是老佛爺的媽媽對於同志的理解也深深影響了他。「小時候我問我媽什麼是同性戀，她告訴我那就像頭髮顏色一樣，有的人是金色，有的人是黑色，這沒有什麼大不了的。」而時時保持「優雅和完美的狀態」，也是老佛爺媽媽灌輸的概念，「她跟我說過，『你有可能半夜因為不舒服而起床看醫生，所以要隨時讓自己看起來是完美的』，我到現在依然穿得很得體入睡。」

Elisabeth Bahlmann從沒有看過老佛爺的任何一場時裝秀，因為她不想看到兒子為那些人工作。而關於服裝，相對於他的設計，老佛爺透露，媽媽更欣賞Sonia Rykiel的作品。

卡爾拉格斐的一生受媽媽Elisabeth Bahlmann影響甚大，從他的穿著喜...
卡爾拉格斐的一生受媽媽Elisabeth Bahlmann影響甚大，從他的穿著喜好到看待事物的獨特見解、直率的表達方式，都可以說是延續自成長階段從媽媽那接收到的各種批評和建議。圖／香奈兒提供
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抽菸同志
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