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給吳敦義的公開信 蔡詩萍：機關算盡只會孤立自己

髮型43年不變 卡爾拉格斐當年故意把頭髮洗成白色

2019-02-20 07:06聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

時尚傳奇卡爾拉格斐雖然總能透過每一季的設計展現千變萬化的潮流，甚至是賦予經典全新的生命，但關於他自己的造型可說是數十年如一日，即便近幾季以來他開始留起鬍子，有時候甚至把墨鏡換成粗框眼鏡得以讓人看清楚他的雙眼，但當人們談到卡爾的名字，第一個想到的，一定還是那一頭白髮馬尾配西裝與墨鏡的look，萬聖節時更有許多人爭相扮成他。到底這個造型靈感從何而來？

卡爾拉格斐年輕時的造型其實是頂著西裝頭搭黑框眼鏡，配上白襯衫與領帶，頗有金融機構的上班族模樣。後來因應流行，他瀟灑地讓自然捲留長，到了1976年，開始將頭髮燙直、綁成馬尾和戴墨鏡，當時曾經追求流行選擇琥珀色鏡片的款式，後來才慢慢演變成全黑墨鏡。對於他的這股「墨鏡情節」，據他本人表示是為了保護眼睛。不過就是因為他每次出現在公開場合都戴著墨鏡，讓人更加好奇他的墨鏡下的雙眼，曾經還有眼鏡品牌為了宣傳產品打造了一款「I Want Karls Sunglasses」的遊戲，讓玩家可以挑戰摘下老佛爺的眼鏡。

留了43年的馬尾，最初則是因為方便工作所誕生的造型。卡爾曾表示：「我喜歡綁頭髮，因為我不喜歡在畫設計草圖時有頭髮垂落到臉上，那很煩！」而馬尾的出現也可視為老佛爺事業高峰的見證，因為他需要畫的設計圖越來越多，馬尾是最方便的look。「從1995年開始我的頭髮慢慢變成灰白色，我很討厭這種髒髒的顏色，所以故意用某種洗髮精去把它弄成全白，看起來舒服多了！」之後他還是長期保持用同款洗髮精的習慣。

另一個常在他身上出現的單品則是露指手套，具他本人的說法是因為依照舊時代的社交禮儀，跟手上有手套的人打招呼是不禮貌的，這也意味著他不太喜歡被打擾。而選擇露指款式是因為他要畫設計草圖，如果不露指他無法畫畫。最後一個原因則是因為他想讓手臂看起來比較長，他說：「在法國，手臂長的人代表有影響力」。

卡爾拉格斐近幾季開始留起鬍子。圖／香奈兒提供
卡爾拉格斐近幾季開始留起鬍子。圖／香奈兒提供
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卡爾拉格斐多年前被拍到拿下墨鏡的模樣，曾掀起網友熱議。圖／摘自英國每日郵報
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另一個常在他身上出現的單品則是露指手套。圖／
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卡爾拉格斐去年拿下墨鏡戴上粗框眼鏡，被網友戲稱很像肯德基爺爺。圖／摘自英國鏡報
卡爾拉格斐去年拿下墨鏡戴上粗框眼鏡，被網友戲稱很像肯德基爺爺。圖／摘自英國鏡報
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卡爾拉格斐近幾季開始留起鬍子。圖／香奈兒提供
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卡爾拉格斐造型可說是數十年如一日，當人們談到卡爾的名字，第一個想到的，一定還是那...
卡爾拉格斐造型可說是數十年如一日，當人們談到卡爾的名字，第一個想到的，一定還是那一頭白髮馬尾配西裝與墨鏡的look。圖／香奈兒提供
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卡爾拉格斐年輕時的樣子。圖／摘自Pinterest
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卡爾拉格斐瘦身前也是這身經典打扮。圖／摘自canacopegdl.com
卡爾拉格斐瘦身前也是這身經典打扮。圖／摘自canacopegdl.com
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卡爾拉格斐的馬尾一留就是40多年。圖／摘自Pinterest
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卡爾拉格斐造型可說是數十年如一日，當人們談到卡爾的名字，第一個想到的，一定還是那...
卡爾拉格斐造型可說是數十年如一日，當人們談到卡爾的名字，第一個想到的，一定還是那一頭白髮馬尾配西裝與墨鏡的look。圖／香奈兒提供
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西裝洗髮
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