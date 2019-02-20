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手繪邀請卡、掌鏡形象廣告 卡爾拉格斐就是閒不下來

2019-02-20 00:21聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

香奈兒創意總監卡爾拉格斐逝世，讓人感到遺憾的不只是一個時代傳奇的結束，更因為他事必躬親的敬業精神，品牌的各種細節都有他的參與，注定讓人在短時間內對他的逝去無法適應。

卡爾拉格斐曾說過「我工作就像呼吸一樣，所以如果我無法呼吸了，那就麻煩了」，這也是為什麼關於他要退休的傳言傳了許多年依舊沒有成真的緣故，他有許多事情要親力親為。首先是香奈兒形象廣告，無論是平面或是影像，卡爾拉格斐從攝影、演出的人選到場景的色調等都親自包辦。接著是服裝秀的邀請卡，很多都是以他手繪圖所印製成的，上面還有他的簽名。而最讓人印象深刻的香奈兒大秀場景，也都是由知名場景設計師Etienne Russo和卡爾拉格斐所共同討論製作完成的，巴黎大皇宮在他們的精采合作下，展現出各種不同面貌。香奈兒也獨家贊助巴黎大皇宮於2020年12月將開啟的修復工程，只是遺憾的是卡爾拉格斐已經看不到完工後的樣子。

而卡爾拉格斐在服裝秀上的謝幕也和其他設計師不太一樣，他總是像一位慈祥的長者，牽著年輕一輩的模特兒登場，像是莉莉蘿絲戴普、坎達爾珍娜、卡拉迪樂芬妮、Luna Bijl、Hudson Kroenig等人，都曾被他領著謝幕。這個畫面，相信也會讓許多時尚迷萬分懷念。

卡爾拉格斐手繪圖印製的邀請卡。圖／摘自La Chanelphile
卡爾拉格斐手繪圖印製的邀請卡。圖／摘自La Chanelphile
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卡爾拉格斐坐鎮試裝現場。圖／香奈兒提供
卡爾拉格斐坐鎮試裝現場。圖／香奈兒提供
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卡爾拉格斐領著坎達爾珍娜謝幕。圖／香奈兒提供
卡爾拉格斐領著坎達爾珍娜謝幕。圖／香奈兒提供
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卡爾拉格斐手繪圖印製的邀請卡。圖／摘自Pinterest
卡爾拉格斐手繪圖印製的邀請卡。圖／摘自Pinterest
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香奈兒形象廣告都是由卡爾拉格斐所操刀拍攝的。圖／香奈兒提供
香奈兒形象廣告都是由卡爾拉格斐所操刀拍攝的。圖／香奈兒提供
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卡爾拉格斐喜歡帶著模特兒一同謝幕。圖／香奈兒提供
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卡爾拉格斐操刀拍攝的COCO NEIGE系列廣告。圖／香奈兒提供
卡爾拉格斐操刀拍攝的COCO NEIGE系列廣告。圖／香奈兒提供
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卡爾拉格斐與香奈兒御用小男模Hudson Kroenig謝幕。圖／香奈兒提供
卡爾拉格斐與香奈兒御用小男模Hudson Kroenig謝幕。圖／香奈兒提供
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卡爾拉格斐與香奈兒御用小男模Hudson Kroenig謝幕。圖／香奈兒提供
卡爾拉格斐與香奈兒御用小男模Hudson Kroenig謝幕。圖／香奈兒提供
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卡爾拉格斐手繪圖印製的邀請卡。圖／摘自Pinterest
卡爾拉格斐手繪圖印製的邀請卡。圖／摘自Pinterest
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卡爾拉格斐與香奈兒御用小男模Hudson Kroenig謝幕。圖／香奈兒提供
卡爾拉格斐與香奈兒御用小男模Hudson Kroenig謝幕。圖／香奈兒提供
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卡爾拉格斐手繪圖印製的邀請卡。圖／香奈兒提供
卡爾拉格斐手繪圖印製的邀請卡。圖／香奈兒提供
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讓人印象深刻的香奈兒大秀場景，也都是由知名場景設計師Etienne Russo和...
讓人印象深刻的香奈兒大秀場景，也都是由知名場景設計師Etienne Russo和卡爾拉格斐所共同討論製作完成的。圖／香奈兒提供
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把艾菲爾鐵塔搬進巴黎大皇宮，這是卡爾拉格斐最愛的場景。圖／香奈兒提供
把艾菲爾鐵塔搬進巴黎大皇宮，這是卡爾拉格斐最愛的場景。圖／香奈兒提供
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凱亞葛柏也被卡爾拉格斐欽點擔任廣告主角。圖／香奈兒提供
凱亞葛柏也被卡爾拉格斐欽點擔任廣告主角。圖／香奈兒提供
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讓人印象深刻的香奈兒大秀場景，也都是由知名場景設計師Etienne Russo和...
讓人印象深刻的香奈兒大秀場景，也都是由知名場景設計師Etienne Russo和卡爾拉格斐所共同討論製作完成的。圖／香奈兒提供
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香奈兒形象廣告都是由卡爾拉格斐所操刀拍攝的。圖／香奈兒提供
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卡爾拉格斐與卡拉迪樂芬妮一起謝幕。(路透)
卡爾拉格斐與卡拉迪樂芬妮一起謝幕。(路透)
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卡爾拉格斐與莉莉蘿絲戴普謝幕。圖／香奈兒提供
卡爾拉格斐與莉莉蘿絲戴普謝幕。圖／香奈兒提供
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2018年12月4日在紐約舉行的香奈兒2018/19 巴黎-紐約工坊系列時裝秀，...
2018年12月4日在紐約舉行的香奈兒2018/19 巴黎-紐約工坊系列時裝秀，是卡爾拉格斐最後一次在香奈兒時裝秀上謝幕。圖／香奈兒提供
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香奈兒巴黎
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