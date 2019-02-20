手繪邀請卡、掌鏡形象廣告 卡爾拉格斐就是閒不下來
香奈兒創意總監卡爾拉格斐逝世，讓人感到遺憾的不只是一個時代傳奇的結束，更因為他事必躬親的敬業精神，品牌的各種細節都有他的參與，注定讓人在短時間內對他的逝去無法適應。
卡爾拉格斐曾說過「我工作就像呼吸一樣，所以如果我無法呼吸了，那就麻煩了」，這也是為什麼關於他要退休的傳言傳了許多年依舊沒有成真的緣故，他有許多事情要親力親為。首先是香奈兒形象廣告，無論是平面或是影像，卡爾拉格斐從攝影、演出的人選到場景的色調等都親自包辦。接著是服裝秀的邀請卡，很多都是以他手繪圖所印製成的，上面還有他的簽名。而最讓人印象深刻的香奈兒大秀場景，也都是由知名場景設計師Etienne Russo和卡爾拉格斐所共同討論製作完成的，巴黎大皇宮在他們的精采合作下，展現出各種不同面貌。香奈兒也獨家贊助巴黎大皇宮於2020年12月將開啟的修復工程，只是遺憾的是卡爾拉格斐已經看不到完工後的樣子。
而卡爾拉格斐在服裝秀上的謝幕也和其他設計師不太一樣，他總是像一位慈祥的長者，牽著年輕一輩的模特兒登場，像是莉莉蘿絲戴普、坎達爾珍娜、卡拉迪樂芬妮、Luna Bijl、Hudson Kroenig等人，都曾被他領著謝幕。這個畫面，相信也會讓許多時尚迷萬分懷念。
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