親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

「老佛爺」50年前為FENDI設計這個 至今仍大賣

2019-02-20 00:17聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）辭世消息令人錯愕，他擔綱女裝設計的FENDI在聲明中首先表示對他的辭世深表震驚、哀悼與不捨，而卡爾拉格斐入主FENDI後所創作的logo屹立不搖，至今都是熱銷單品不可或缺的圖樣。

FENDI在聲明稿中提及卡爾．拉格斐與FENDI有著密不可分的深遠關係，起於1965年，Paola、Anna、Franca、Carla與 Alda Fendi邀請他入主品牌後，他以獨到個人風格帶領FENDI走過50個年頭，是一名具有獨特美感且無所畏懼的天才，他的辭世對FENDI而言是莫大損失。而卡爾拉格斐在54年前就打造的FENDI FF logo，至今都是FENDI包款的重要圖樣，並且是每季單品不可或缺的設計元素，歷半個世紀仍是不衰的經典。

FENDI董事長暨執行長Serge Brunschwig表示，「我極為欽佩Karl在任何時候都能恢復活力、涉獵各項藝術範疇、不輕忽任何風格，且始終不會回想過去，也不會只是孤芳自賞。他總是馬不停蹄，剛結束一場秀，他就會說『來進行下一場吧』！」

自述和卡爾拉格斐首度見面時還是個孩子的FENDI男裝、配飾與童裝創意總監 Silvia Venturini Fendi說，「Karl是我的導師和榜樣，只要一眨眼我們便可理解對方在想些什麼；他給了我這麼多東西，也對FENDI貢獻了這麼多，我非常難過，失去了這位獨一無二、無與倫比的設計師。」

卡爾拉格斐創造的FF logo所延伸的設計與圖樣，歷半個世紀仍是經典。圖／FEN...
卡爾拉格斐創造的FF logo所延伸的設計與圖樣，歷半個世紀仍是經典。圖／FENDI提供
分享
FENDI在聲明中首先對卡爾拉格斐的辭世深表震驚、哀悼與不捨。圖／FENDI提供
FENDI在聲明中首先對卡爾拉格斐的辭世深表震驚、哀悼與不捨。圖／FENDI提供
分享
FENDI日前甫發表卡爾拉格斐親自擔綱攝影師所拍攝的形象廣告花絮。圖／FENDI...
FENDI日前甫發表卡爾拉格斐親自擔綱攝影師所拍攝的形象廣告花絮。圖／FENDI提供
分享

元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

根本是藝術品！嬌蘭亮顏粉底液超持妝、姊妹喊太美了～

2019-02-19 22:37

手繪邀請卡、掌鏡形象廣告 卡爾拉格斐就是閒不下來

2019-02-20 00:21

修長美腿+章魚頭！藏壽司「魚人扭蛋」超惡搞　

2019-02-20 00:15

睡覺有這4種習慣的女生 保證妳「越睡越醜」

2019-02-19 23:38

藍瓶迷衝了！ 大潤發內湖二店驚現藍瓶咖啡豆

2019-02-19 22:10

榴槤控必吃！ 微熱山丘推出新品「榴槤蛋捲」

2019-02-19 19:04

溫貞菱和王子遠赴倫敦 和詹朴一起玩偵探遊戲

2019-02-19 19:02

驚！韓妝品牌banila co.台灣代理喊停 門市2月底結束營業

2019-02-19 18:36

根本就是小臉神器！韓國Fakeme春夏墨鏡變得更薄更輕

2019-02-19 18:04

這樣吃最省！ 速食業優惠促銷戰開打

2019-02-19 17:45

23日周六補班不憂鬱！這幾家咖啡「買一送一」

2019-02-19 17:37

媽媽快來看！樂天市場10大熱賣「育兒夯物」你買了沒？

2019-02-19 17:29

Louis Vuitton的時光魅力 三問報時飛行陀飛輪表問世

2019-02-19 16:36

傳奇球星戰靴回歸！T-MAC「紅藍鴛鴦」配色經典重現

2019-02-19 15:44

開學日限定！ 20號漢堡王華堡買一送一

2019-02-19 15:13

早春美妝搶先擁有 天后宮SOGO這8大品牌獨家首賣

2019-02-19 15:08

3月15日開搶！GU X 片岡直人STUDIO SEVEN聯名襲台

2019-02-19 14:42

家電小而美 吸引租屋族青睞

2019-02-19 14:34

鎖定學生、外宿族 洗衣機、冰箱主打個人化

2019-02-19 14:31

仙女系Out！2019春夏最夯「鮮果系眼妝」讓你變身果汁美女

2019-02-19 14:05

積家頂級百萬陀飛輪 台中寶鴻堂展出

2019-02-19 13:46

元宵吃湯圓補運 速食業應景推出「炸湯圓」

2019-02-19 13:38

參加公主遊輪探索測驗 抽阿拉斯加航線雙人遊

2019-02-19 13:14

現賺30元！米其林級「蔦拉麵」 套餐免費升級

2019-02-19 12:53

元宵最高主燈！台北101今晚上演兩分半鐘燈光音樂秀

2019-02-19 12:24

TASAKI聯手Prabal Gurung 演繹異國風情美學

2019-02-19 11:56

AirAsia新春開工祭8折 長灘島單程788元起

2019-02-19 11:32

康寧首推智能小家電 佘詩曼用它展現好廚藝

2019-02-19 09:34

台北燈節魅力十足 柯P也愛這一味

2019-02-18 22:53

影／賞燈會嘗美食！東港華僑市場 特色料理好呷又澎湃

2019-02-18 18:42

龐克教母以時尚反抗世界 邀受性侵女星登台走秀

2019-02-18 17:31

娘娘必搶！北京故宮推「絕美彩妝」 彩妝盤仙氣逼死人

2019-02-18 17:12

總價逾百萬！SWATCH藝術聯名表現身快閃店

2019-02-18 15:56

元宵節美食送上門 賺最高300元註冊獎勵

2019-02-18 15:01

春天 穿出最自在的自己

2019-02-18 14:28

台北燈節開幕後 柯P直奔頂呱呱用悠遊卡買「呱呱包」

2019-02-18 14:06

亞航推8折優惠 長灘島單程未稅788元起

2019-02-18 12:29

連4年來台旅客破千萬 觀光節表揚198組人員

2019-02-18 11:09

易遊網推樂齡補助 日本東北團每房最高折7千

2019-02-18 10:41
看更多

熱門文章

彭啟明：台灣春雷第一響 天氣要開始不一樣了

2019-02-19 07:43

研究發現：每周吃魚及喝茶4次以上 失智風險減半

2019-02-19 11:10

嚇到！南韓人搭過忘不了 台灣捷運4點很厲害

2019-02-19 11:39

這照片上有貓頭鷹？ 網友眼花崩潰：找不到

2019-02-19 16:34

醫師因另類療法延誤治療逝世 心理學分析：過度養生是自戀

2019-02-19 21:11

水餃控怎能不收藏！全台10大人氣水餃店排名揭曉！

2019-02-19 16:21

蝴蝶颱風最快今生成 氣象局：影響台灣機率低

2019-02-19 10:09

冬衣冬被先別收！周末又有大陸冷氣團 北部低溫13度

2019-02-19 22:32

渣男要她做八大幫買車 分手十年她嗆：報應來了

2019-02-19 18:57

23日周六補班不憂鬱！這幾家咖啡「買一送一」

2019-02-19 17:37

藍瓶迷衝了！ 大潤發內湖二店驚現藍瓶咖啡豆

2019-02-19 22:10

影／台灣首對連體嬰的哥哥張忠仁告別式

2019-02-19 08:17

越南淪陷非洲豬瘟疫區！20日0時起 從越南帶肉品入境罰20萬

2019-02-19 21:05

武陵農場賞櫻管制 228連假要解除了

2019-02-19 11:42

元宵最高主燈！台北101今晚上演兩分半鐘燈光音樂秀

2019-02-19 12:24

館長認定十大血汗職業之首是這個 網友：還不能辭職

2019-02-19 14:50

影／快抬頭！元宵最大滿月登場 錯過再等一甲子

2019-02-19 19:15

台北蔥蛋要價32元！ 台南妹驚：我還以為我聽錯

2019-02-19 16:20

刮刮樂1200萬頭獎開在花蓮 中獎婦嚇傻

2019-02-19 18:55

東協各國皆禁塑膠袋 為什麼新加坡卻堅持走自己的路？

2019-02-19 09:31

被歲月溫柔以待！常保童心的凍齡星座TOP5

2019-02-19 09:52

這樣吃最省！ 速食業優惠促銷戰開打

2019-02-19 17:45

他為孩子戒菸！想抽就存50元 帶老婆出國就靠這桶金

2019-02-19 20:36

吃魚喝茶遠離失智？國健署提醒別過量攝取單一食物

2019-02-19 11:29

【生活點滴】藝萱／少買玩具，自找樂趣

2019-02-19 06:00

流感持續發威又奪6命 一個月大嬰創本季最年幼重症

2019-02-19 15:18

家長同學留意！塑膠書套消保官驗出塑化劑超標百倍

2019-02-19 12:07

3月塔羅生命靈數運勢：說太難的時候 我們經常尚未試著用力

2019-02-19 12:12

影／抬頭追明月 119年來最大元宵滿月今晚在南台灣高懸

2019-02-19 19:46

5成銀髮族每天久坐7小時！肌力易流失

2019-02-19 00:34

元宵吃湯圓補運 速食業應景推出「炸湯圓」

2019-02-19 13:38

父母總是糾結自己的決定會比孩子好 卻又希望孩子聰明獨立

2019-02-19 09:24

蝦皮購物「2018消費數據大調查」！全台最會買的縣市就是它

2019-02-19 15:29

開學日限定！ 20號漢堡王華堡買一送一

2019-02-19 15:13

入夜降雨趨緩 中南部、花東可望見到最大滿月

2019-02-19 07:24

睡覺有這4種習慣的女生 保證妳「越睡越醜」

2019-02-19 23:38

每周吃魚、喝茶4次 失智風險減半

2019-02-19 14:23

網美、文青總動員！淡海輕軌「這樣玩」228連假就值得了

2019-02-19 15:01

影／毛孩搞破壞！撕毀抱枕遍地羽毛 主人見狀崩潰

2019-02-19 15:29

3個月不下雨日月潭9蛙現7蛙 水位持續下降中

2019-02-19 16:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top