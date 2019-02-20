「老佛爺」50年前為FENDI設計這個 至今仍大賣

2019-02-20 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）辭世消息令人錯愕，他擔綱女裝設計的FENDI在聲明中首先表示對他的辭世深表震驚、哀悼與不捨，而卡爾拉格斐入主FENDI後所創作的logo屹立不搖，至今都是熱銷單品不可或缺的圖樣。

FENDI在聲明稿中提及卡爾．拉格斐與FENDI有著密不可分的深遠關係，起於1965年，Paola、Anna、Franca、Carla與 Alda Fendi邀請他入主品牌後，他以獨到個人風格帶領FENDI走過50個年頭，是一名具有獨特美感且無所畏懼的天才，他的辭世對FENDI而言是莫大損失。而卡爾拉格斐在54年前就打造的FENDI FF logo，至今都是FENDI包款的重要圖樣，並且是每季單品不可或缺的設計元素，歷半個世紀仍是不衰的經典。

FENDI董事長暨執行長Serge Brunschwig表示，「我極為欽佩Karl在任何時候都能恢復活力、涉獵各項藝術範疇、不輕忽任何風格，且始終不會回想過去，也不會只是孤芳自賞。他總是馬不停蹄，剛結束一場秀，他就會說『來進行下一場吧』！」