根本是藝術品！嬌蘭亮顏粉底液超持妝、姊妹喊太美了～

2019-02-19 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



對女生化妝來說，春夏的底妝最為重要的特色就是持妝、輕透與保濕。但過往粉底液多添加許多化學成分，讓肌膚負擔很高，現在嬌蘭推出天然成分含量達97%的「亮顏裸光純粹粉底液」，讓化妝零負擔。

而且這款瓶身設計根本就是精品級，兩個圓形組成的瓶身，補妝時拿出來，絕對讓姊妹們驚呼「好美喔！」

畫底妝，大家都想要清透、保濕、0酒精，嬌蘭新推出適合亞洲女性的三個色號「亮顏裸光純粹粉底液」，高達97%的配方採用天然來源成分，並添加礦物顏料以及海洋與植物活性原物料，用起來不只清透，更安心。

打造女神般的柔霧感美肌，就靠這瓶「亮顏裸光純粹粉底液」，長效的16小時裸肌妝感，想要遮瑕上更顯著，建議可以疊擦的效果更佳。

此次瓶身設計是一大亮點，充滿藝術感的精品級瓶身設計，請到了藝術設計師Mathieu Lehanneur來打造二元的瓶身構想，象徵著兩種看似矛盾的元素平衡，就是在表達肌膚平衡與設計的理念相同意境。

搭配粉底液使用的美妝控必備神器「天然竹炭粉底刷」，有著細緻的竹炭刷毛，不會在肌膚上有刷痕的細緻設計，再加上有著伸縮的套筒設計，即使放在包包內，也兼顧到了清潔及衛生的問題。