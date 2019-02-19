根本是藝術品！嬌蘭亮顏粉底液超持妝、姊妹喊太美了～
對女生化妝來說，春夏的底妝最為重要的特色就是持妝、輕透與保濕。但過往粉底液多添加許多化學成分，讓肌膚負擔很高，現在嬌蘭推出天然成分含量達97%的「亮顏裸光純粹粉底液」，讓化妝零負擔。
而且這款瓶身設計根本就是精品級，兩個圓形組成的瓶身，補妝時拿出來，絕對讓姊妹們驚呼「好美喔！」
畫底妝，大家都想要清透、保濕、0酒精，嬌蘭新推出適合亞洲女性的三個色號「亮顏裸光純粹粉底液」，高達97%的配方採用天然來源成分，並添加礦物顏料以及海洋與植物活性原物料，用起來不只清透，更安心。
打造女神般的柔霧感美肌，就靠這瓶「亮顏裸光純粹粉底液」，長效的16小時裸肌妝感，想要遮瑕上更顯著，建議可以疊擦的效果更佳。
此次瓶身設計是一大亮點，充滿藝術感的精品級瓶身設計，請到了藝術設計師Mathieu Lehanneur來打造二元的瓶身構想，象徵著兩種看似矛盾的元素平衡，就是在表達肌膚平衡與設計的理念相同意境。
搭配粉底液使用的美妝控必備神器「天然竹炭粉底刷」，有著細緻的竹炭刷毛，不會在肌膚上有刷痕的細緻設計，再加上有著伸縮的套筒設計，即使放在包包內，也兼顧到了清潔及衛生的問題。
最適合亞洲人的三個色系分別為00W、01W、02W，這三個色系，讓黃皮膚的人特別顯白。
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