藍瓶迷衝了! 大潤發內湖二店驚現藍瓶咖啡豆

2019-02-19 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



今年1月，美國咖啡品牌Blue Bottle Coffee藍瓶咖啡來台，以季節限定禮品店的形式在微風南山atre登場，一開幕就吸引許多粉絲搶買。今天有眼尖的民眾發現，位於內湖的大潤發二店門市，竟然也有販售藍瓶咖啡豆。對此，大潤發內湖二店經理劉嘉偉表示，門市確實有販售，但數量有限，售完即止。