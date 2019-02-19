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藍瓶迷衝了! 大潤發內湖二店驚現藍瓶咖啡豆

2019-02-19 22:10聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

今年1月，美國咖啡品牌Blue Bottle Coffee藍瓶咖啡來台，以季節限定禮品店的形式在微風南山atre登場，一開幕就吸引許多粉絲搶買。今天有眼尖的民眾發現，位於內湖的大潤發二店門市，竟然也有販售藍瓶咖啡豆。對此，大潤發內湖二店經理劉嘉偉表示，門市確實有販售，但數量有限，售完即止。

此消息一出，引起網友熱烈討論「立馬來去買」、「立刻購入5罐」、「之前排隊的人表示...」。藍瓶咖啡豆於大潤發內湖二店售價449元，比起微風門市售價550元，便宜近100元，高CP值又不用排隊，勢必吸引民眾搶購。

大潤發內湖二店驚現藍瓶咖啡豆。圖／民眾李維鴻提供
大潤發內湖二店驚現藍瓶咖啡豆。圖／民眾李維鴻提供
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微風南山藍瓶罐裝全豆咖啡售價550元。記者江佩君／攝影
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咖啡微風南山
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