溫貞菱和王子遠赴倫敦 和詹朴一起玩偵探遊戲

2019-02-19 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



詹朴於紐約時裝周期間，以發表會方式曝光APUJAN 2019秋冬的「偵探遊戲」全新作品，邀請温貞菱、王子邱勝翊出席，在紙片、恐龍骨骸、賭徒與神秘圖騰的幻境中，過足推理小說的懸疑之癮。

「偵探遊戲（The Game of Detection）」是APUJAN 2019秋冬系列的主題，以推理故事為主軸融入服裝之中，音樂總監應奇軒（DJ QuestionMark）以帶有懸疑和劇場表現手法的秀場音樂，邀請駐倫敦鋼琴家陳佳貝（Belle Chen）、低音提琴家王群婷（Refa Wang）共同創作，時裝發表就在火車汽笛與車廂中的對話音效中揭開序幕。

列車上的怪盜、偵探、警察、賭徒等錯綜複雜的人物關係，展現了詹朴熱愛的推理小說架構，在線索與解謎的命題中遊走，而同樣沉迷於推理小說的溫貞菱，一到秀場就發現入口布置在向《東方快車謀殺案》致敬，此系列的許多視覺圖騰，來自向阿嘉莎克莉絲蒂、勞倫斯卜洛克、東野圭吾等推理作家的經典作品元素，未拆開的信、黑貓、鑰匙、菸斗、撲克牌等圖樣都成為服裝上的印花。

詹朴2019秋冬新作共有33套服裝，款式延續東方傳統服裝和西服輪廓的混搭，包括羊毛大衣、絲質針織開襟外套、手工編織奇幻帽飾、圍巾等，都是主要樣式，其中有經典款的各式拆解版型，也有手工與自動針織混合的新類型毛衣。本季也再次與NIKE合作，運用即將推出的Air Max 720、Air Vapor Max 2019等新款鞋履搭配APUJAN行星金屬鞋釦作為秀展鞋款。