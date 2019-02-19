根本就是小臉神器！韓國Fakeme春夏墨鏡變得更薄更輕

2019-02-19 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



倍受防彈少年BTS的成員Jimin、女星韓志旼等人喜愛的韓國眼鏡品牌Fakeme也推出了全新的春夏系列。以「Repair the future」為主題，延續八〇年代的風格，創造出讓人耳目一新的設計。

Fakeme全新的春夏系列，主打復古風格，同時使用繽紛色彩的板材製成鏡框，搭配淺色鏡片。負責引進代理的永三集團就表示，這季從材料開始就有別於上一季，整體變得更輕更薄，配戴時更舒適。一樣備有小波士頓框、方框、貓眼等經典款，同時不能錯過的還有雙眉架的設計。除了塑料鏡框之外，還提供了金屬複合材質的選擇。在墨鏡，則推薦緊扣復古主題的Layton系列，以厚板材的小圓框搭配三種不同配色。而Fortunate系列墨鏡，雖然是基本框型，但有著內斂的湖水綠鏡片，以及近年流行的裸色調，都是搭配造型時的好幫手。