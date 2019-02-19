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根本就是小臉神器！韓國Fakeme春夏墨鏡變得更薄更輕

2019-02-19 18:04聯合報 記者曾智緯╱即時報導

倍受防彈少年BTS的成員Jimin、女星韓志旼等人喜愛的韓國眼鏡品牌Fakeme也推出了全新的春夏系列。以「Repair the future」為主題，延續八〇年代的風格，創造出讓人耳目一新的設計。

Fakeme全新的春夏系列，主打復古風格，同時使用繽紛色彩的板材製成鏡框，搭配淺色鏡片。負責引進代理的永三集團就表示，這季從材料開始就有別於上一季，整體變得更輕更薄，配戴時更舒適。一樣備有小波士頓框、方框、貓眼等經典款，同時不能錯過的還有雙眉架的設計。除了塑料鏡框之外，還提供了金屬複合材質的選擇。在墨鏡，則推薦緊扣復古主題的Layton系列，以厚板材的小圓框搭配三種不同配色。而Fortunate系列墨鏡，雖然是基本框型，但有著內斂的湖水綠鏡片，以及近年流行的裸色調，都是搭配造型時的好幫手。

不只墨鏡深受消費者喜愛，光學眼鏡更是「內行人」必備的造型單品。Fakeme本季的Morrilcole系列，就宛如為臉部量身訂製，框型符合亞洲人，配戴時亦不會壓到顴骨。另外，品牌還與韓國知名男模兼品牌87mm設計師金元中（Keem Won Joong）合作，推出EEM眼鏡系列。不按牌理出牌的設計理念，呈現出這系列兩側上挑的框型，厚板材在光影下更有著豐富的變化。過往都刻於鏡臂內的尺寸、型號，則一反常態的移至外側，再次呼應了設計師的叛逆風格。

韓國超人氣男團防彈少年BTS的成員Jimin私下也是Fakeme墨鏡的愛用者。圖...
韓國超人氣男團防彈少年BTS的成員Jimin私下也是Fakeme墨鏡的愛用者。圖／摘自fakeme instagram
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Fakeme Layton系列墨鏡，約7,200元。圖／永三提供
Fakeme Layton系列墨鏡，約7,200元。圖／永三提供
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Fakeme韓國知名男模兼品牌87mm設計師金元中合作，推出EEM眼鏡系列，約6...
Fakeme韓國知名男模兼品牌87mm設計師金元中合作，推出EEM眼鏡系列，約6,800元。圖／永三提供
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模特兒示範Fakeme的春夏系列新款墨鏡，具有修飾臉型的設計，倍受消費者喜愛。記...
模特兒示範Fakeme的春夏系列新款墨鏡，具有修飾臉型的設計，倍受消費者喜愛。記者曾智緯／攝影
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Fakeme Fortunate系列墨鏡，價格未定。圖／永三提供
Fakeme Fortunate系列墨鏡，價格未定。圖／永三提供
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Fakeme Morrilcole系列光學眼鏡，約6,400元。圖／永三提供
Fakeme Morrilcole系列光學眼鏡，約6,400元。圖／永三提供
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韓國波士頓
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