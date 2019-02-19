這樣吃最省！ 速食業優惠促銷戰開打

2019-02-19 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



想省荷包就要懂得如何聰明消費，今年一月份各家速食業紛紛傳出調漲消息，讓民眾哀號錢包要縮水了!不過，近期陸續推出優惠折扣，各家門市消費人潮明顯增加不少，速食龍頭麥當勞推出長達一整月的優惠券、肯德基不定期推出折扣碼、漢堡王則將於20號推出一日限定買一送一活動。

麥當勞日前推出數位優惠券，一共設計了六大類的優惠專區，包括最受歡迎的買一送一、輕鬆三拼、超爽大餐、雙堡雙享、超值加點、活力早餐優惠，即日起至3/19，民眾只要出示優惠頁面或列印優惠券，就能以超值的價格購買餐點。麥當勞表示，優惠券推出並非漲價因素，一直以來都有APP的優惠提供民眾使用，這次的優惠券則是讓民眾可以重複使用，不但環保也很方便。

另外，肯德基則以折扣碼的優惠方式吸引消費者，不但門市可使用，外送訂餐也同樣享有優惠，適逢元宵節，也推出3款組合優惠餐應景，肯德基表示，折扣碼不定期都會在臉書、官網上推出，消費者可以用餐喜好，自由選擇；漢堡王則趁著開學季，推出當日限定「買一送一」快閃活動，2/20(三)當日上午11:00至晚上7:00，消費者於全台門市(除機場/兒童樂園門市外)，凡購買華堡單點或套餐，即贈送小華堡免費兌換券乙張，兌換券期限至2019年3月25日(一)，讓民眾以划算的價格輕鬆品嘗100%火烤牛肉的經典口味。