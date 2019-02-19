3鏡頭成新機主流！OPPO將於MWC秀10倍混合光學變焦技術

2019-02-19 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



去年中高階手機就開始朝多鏡頭發展，今年即將發表的各品牌新機也都傳出多鏡頭設計，包括小米、三星、華為、LG，甚至連新iPhone也傳出設置了3鏡頭的消息，顯然今年新機們的光學技術競賽依舊會火熱開打。

今日OPPO宣布將在2/23於巴塞隆納舉辦OPPO 2019創新大會，對外展示全新10倍混合光學變焦技術，也會在今年MWC的創新大會中說明5G相關技術研究的最新進程。OPPO表示，最新的10倍混合光學變焦技術採用獨創「超廣角＋超高畫質主鏡頭＋長焦」3鏡頭解決方案，透過擁有15.9mm和159mm等效焦距的超廣角和長焦鏡頭，搭配超高畫質主鏡頭，讓3顆鏡頭產生最大協作效果，以接力方式實現10倍變焦，加上雙OIS光學防手震技術，讓手機在不同變焦區間上都能創造出更好的成像品質，更能滿足使用者從超廣角到遠距攝影的多場景構圖創作需求。

此外，OPPO獨創的「潛望式結構」也是實現10倍混合光學變焦技術的另一關鍵，透過讓鏡片呈現特殊的橫向排列與折射，徹底運用手機內部空間，讓機身納入更大的感光元件，同時還能繼續保持手機機身的輕薄優勢。