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媽媽快來看！樂天市場10大熱賣「育兒夯物」你買了沒？

2019-02-19 17:29聯合報 記者陳立儀╱即時報導

豬年好孕到，2019年新春第一波的台北婦幼展剛結束，樂天市場立即推出線上母嬰展，根據樂天市場觀察，近兩周「母嬰」、「育嬰」、「育嬰用品」等關鍵字搜尋量激增5成，以嬰兒柔濕巾、紙尿布﹑月亮澡盆最夯，銷售量較去年同期成長超過3成，樂天市場也整理10大育兒必備夯品排行榜，爸爸媽媽們快收入採購清單！

●貝恩濕紙巾：

年銷上萬包，媽媽們必備用品第一名，超厚尺寸、超含水及敏感肌專用，呵護寶寶的細緻肌膚。

●明治奶粉：

年銷上萬包，是媽媽育嬰成長配方的最佳食品之一。

●英國月亮澡盆：

年銷5,000組，可說是超夯的媽媽必備神器，不僅幫小嬰兒洗澡更省力，模擬子宮的月亮造型設計及底部止滑貼心設計，讓孩子洗澡更安心自在。

●滿意寶寶極緻呵護紙尿布：

年銷上萬包，主打超柔軟、瞬潔波紋層的特殊設計，給寶寶乾爽不濕黏的舒適感。

●一級幫紙尿布：

年銷萬包，主打輕薄羽柔材質及強力吸收。

●Thinkbaby餐具

年銷3,000組，是網路上媽咪們推薦的最佳餐具組，可讓孩子從6個月大一路用到小學以上。

●Joie 0－4歲安全汽座：

年銷超過1,000組，前向、後向、側向360度全方位安全保護，防滑肩帶護片與可調整長度肩帶設計，守護寶寶的安全。

●柔仕乾濕兩用紗布巾：

月銷數百組，提倡零添加，從自然永續出發。

●moonstar童鞋：

月銷數百雙，日本多項專利預防醫學機能鞋，被稱為寶寶界的網紅鞋。

●辛巴定溫調乳器：

月銷百組，透過智能新科技可隨心所欲掌控溫度，實現極致育兒美學。

近年來在少子化浪潮之下，父母對育兒周邊商品更加重視，強調機能性的育嬰用品不斷推陳出新，樂天市場推薦適合孩子不同成長時期的好物還包括love to dream包巾、smartrike三輪車、小牛津故事機、費雪聲光海馬、farska多功能嬰兒床、gb口袋推車、Hugsie 孕婦舒壓側睡枕等，即日起至2月28日樂天市場全站消費滿3,000元、點數最高回饋15%，額外加碼限定樂天市場App消費滿千元折百元。

樂天市場10大育兒必備暢銷夯品：英國月亮澡盆。圖／樂天市場提供
樂天市場10大育兒必備暢銷夯品：英國月亮澡盆。圖／樂天市場提供
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樂天市場10大育兒必備暢銷夯品：貝恩濕紙巾。圖／樂天市場提供
樂天市場10大育兒必備暢銷夯品：貝恩濕紙巾。圖／樂天市場提供
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樂天市場10大育兒必備暢銷夯品：moonstar童鞋。圖／樂天市場提供
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樂天市場10大育兒必備暢銷夯品：Thinkbaby餐具。圖／樂天市場提供
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樂天市場10大育兒必備暢銷夯品：滿意寶寶極緻呵護紙尿布。圖／樂天市場提供
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樂天市場10大育兒必備暢銷夯品：一級幫紙尿布。圖／樂天市場提供
樂天市場10大育兒必備暢銷夯品：一級幫紙尿布。圖／樂天市場提供
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樂天市場10大育兒必備暢銷夯品：明治奶粉。圖／樂天市場提供
樂天市場10大育兒必備暢銷夯品：明治奶粉。圖／樂天市場提供
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樂天市場10大育兒必備暢銷夯品：Joie 0－4歲安全汽座。圖／樂天市場提供
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樂天市場10大育兒必備暢銷夯品：柔仕乾濕兩用紗布巾。圖／樂天市場提供
樂天市場10大育兒必備暢銷夯品：柔仕乾濕兩用紗布巾。圖／樂天市場提供
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樂天市場10大育兒必備暢銷夯品：辛巴定溫調乳器。圖／樂天市場提供
樂天市場10大育兒必備暢銷夯品：辛巴定溫調乳器。圖／樂天市場提供
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嬰兒餐具
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