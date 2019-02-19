Louis Vuitton的時光魅力 三問報時飛行陀飛輪表問世

2019-02-19 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



幾乎不參加任何鐘表展的路易威登（Louis Vuitton）在去年一反常態，成為美國鐘表奇蹟（Watches & Wonders）的一員，還推出了品牌的首款神秘表。今年Louis Vuitton再次於第二屆的鐘表奇蹟，曝光了全新的複雜腕表，展現品牌跨足高級製表領域實力。

在奢侈品業裡，Louis Vuitton堪稱佔有龍頭地位，但在鐘表領域裡，不到20年的歷史只能算是新手，但這並沒有限制了品牌在高級製表的發展。像是今年的Watches & Wonders就端出了證明決心的複雜大作，Voyager三問報時飛行陀飛輪腕表，結合了名稱中的兩大複雜功能，全由自家機芯廠完成，這樣的腕表，放眼整個瑞士鐘表品牌，也是少見的作品。表盤採用了藍寶石水晶玻璃製成，能清楚看見機芯的運作，其上帶有橫紋裝飾，設計靈感來自1872年起即有的條紋帆布。而飛行陀飛輪裝置則位於表盤5點鐘方向，由於沒有表橋，因此裝飾的V字還肩負了小秒針的功能，每分鐘可旋轉一圈。