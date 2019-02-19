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Louis Vuitton的時光魅力 三問報時飛行陀飛輪表問世

2019-02-19 16:36聯合報 記者曾智緯╱即時報導

幾乎不參加任何鐘表展的路易威登（Louis Vuitton）在去年一反常態，成為美國鐘表奇蹟（Watches & Wonders）的一員，還推出了品牌的首款神秘表。今年Louis Vuitton再次於第二屆的鐘表奇蹟，曝光了全新的複雜腕表，展現品牌跨足高級製表領域實力。

在奢侈品業裡，Louis Vuitton堪稱佔有龍頭地位，但在鐘表領域裡，不到20年的歷史只能算是新手，但這並沒有限制了品牌在高級製表的發展。像是今年的Watches & Wonders就端出了證明決心的複雜大作，Voyager三問報時飛行陀飛輪腕表，結合了名稱中的兩大複雜功能，全由自家機芯廠完成，這樣的腕表，放眼整個瑞士鐘表品牌，也是少見的作品。表盤採用了藍寶石水晶玻璃製成，能清楚看見機芯的運作，其上帶有橫紋裝飾，設計靈感來自1872年起即有的條紋帆布。而飛行陀飛輪裝置則位於表盤5點鐘方向，由於沒有表橋，因此裝飾的V字還肩負了小秒針的功能，每分鐘可旋轉一圈。

另外三問功能，使用雙音簧和雙音錘報整點、刻鐘和分鐘，也是品牌首度採用大教堂音簧，報時的聲音長度更佳。這只複雜腕表的另一特色，則是使用了圓中帶方的Voyager表殼，有別於Tambour的上窄下寬的造型， 更能凸顯現代感。表殼直徑縮至42毫米，厚度也僅9.7毫米，這使它成為市面上最薄的雙複雜功能表款之一，每一只都需耗時320小時才能完成。而同樣使用Voyager表殼的還有自動上鍊飛行陀飛輪腕表，也是採用自製機芯，不同的是飛行輪陀飛輪裝置移至表盤的6點鐘方向。這款表的製作難度則在於，於複雜功能的機芯上，還要加入自動盤，使其成為日常亦方便配戴的腕表。

路易威登自製的LV100手上鍊機芯，結合了飛行陀飛輪和三問報時兩大複雜功能。圖／...
路易威登自製的LV100手上鍊機芯，結合了飛行陀飛輪和三問報時兩大複雜功能。圖／Louis Vuitton提供
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路易威登Voyager三問報時飛行陀飛輪腕表，18K白金表殼搭配藍寶石水晶玻璃表...
路易威登Voyager三問報時飛行陀飛輪腕表，18K白金表殼搭配藍寶石水晶玻璃表盤，表殼鑲嵌113顆鑽石，總重約8.08克拉。圖／Louis Vuitton提供
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路易威登Voyager飛行陀飛輪腕表，18K白金鑲鑽表殼搭配縞瑪瑙表盤、長方形鑽...
路易威登Voyager飛行陀飛輪腕表，18K白金鑲鑽表殼搭配縞瑪瑙表盤、長方形鑽石時標，動力儲存約40小時。 圖／Louis Vuitton提供
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在第二屆的鐘表奇蹟展中，路易威登再次展現自家La Fabrique du Tem...
在第二屆的鐘表奇蹟展中，路易威登再次展現自家La Fabrique du Temps Louis Vuitton表廠的工藝實力。圖／Louis Vuitton提供
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路易威登Voyager飛行陀飛輪腕表，18K白金鑲鑽表殼搭配珍珠母貝表盤、長方形...
路易威登Voyager飛行陀飛輪腕表，18K白金鑲鑽表殼搭配珍珠母貝表盤、長方形鑽石時標，動力儲存約40小時。 圖／Louis Vuitton提供
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路易威登Voyager三問報時飛行陀飛輪腕表，18K白金表殼搭配藍寶石水晶玻璃表...
路易威登Voyager三問報時飛行陀飛輪腕表，18K白金表殼搭配藍寶石水晶玻璃表盤，採用LV100手上鍊機芯動力儲存達100小時。圖／Louis Vuitton提供
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