古根漢美術館求售！ 2億趙無極大作將來台展出

2019-02-19 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



藝術家趙無極的作品，近年來價值屢創新高，是現代藝術藏家最愛。紐約的所羅門·R·古根漢美術館（The Solomon R. Guggenheim Museum）館藏一件1958年創作的《無題》，將於3月31日於香港蘇富比「現代藝術晚間拍賣」登場，估價約2億3,574萬元（港幣6千萬元起）。該畫也將於3月16至17日來台巡展，就算沒打算下手買，連紐約都不用飛，都有機會可以親眼欣賞這幅重要藝術作品，機會難得。

《無題》最早源自庫茲畫廊（The Kootz Gallery），1964 年由原藏家、首任白宮法律顧問羅森曼（Samuel I. Rosenman）伉儷捐贈予所羅門·R·古根漢美術館。位於紐約的古根漢美術館於 1939 年成立，以收藏及研究抽象繪畫為創館宗旨，典藏許多20世紀最具影響力藝術家作品。在古根漢美術館收藏的趙無極作品中，《無題》 完美演繹了藝術家「甲骨文時期」的風格特徵。畫作由古根漢美術館典藏逾一甲子，首次登上拍場，非常難得。