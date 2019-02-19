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古根漢美術館求售！ 2億趙無極大作將來台展出

2019-02-19 16:28聯合報 記者孫曼╱即時報導

藝術家趙無極的作品，近年來價值屢創新高，是現代藝術藏家最愛。紐約的所羅門·R·古根漢美術館（The Solomon R. Guggenheim Museum）館藏一件1958年創作的《無題》，將於3月31日於香港蘇富比「現代藝術晚間拍賣」登場，估價約2億3,574萬元（港幣6千萬元起）。該畫也將於3月16至17日來台巡展，就算沒打算下手買，連紐約都不用飛，都有機會可以親眼欣賞這幅重要藝術作品，機會難得。

《無題》最早源自庫茲畫廊（The Kootz Gallery），1964 年由原藏家、首任白宮法律顧問羅森曼（Samuel I. Rosenman）伉儷捐贈予所羅門·R·古根漢美術館。位於紐約的古根漢美術館於 1939 年成立，以收藏及研究抽象繪畫為創館宗旨，典藏許多20世紀最具影響力藝術家作品。在古根漢美術館收藏的趙無極作品中，《無題》 完美演繹了藝術家「甲骨文時期」的風格特徵。畫作由古根漢美術館典藏逾一甲子，首次登上拍場，非常難得。

由博物館收藏過的藝術品，因為來源有認證，對藝術品的價值有所保障。而這出自趙無極享負盛名的「甲骨文時期」，深具美學上的重要性。趙無極的父親、銀行家趙漢生是最早的甲骨收藏家之一；趙無極自小受父親薰陶，1950年代赴巴黎發展後，開始在創作中融入甲骨文抽象的表現方式。《無題》色彩運用滄桑渾樸，如青銅重器因千年洗禮而留下的歲月痕跡。拍賣收益將撥歸藝術基金。

趙無極《無題》，1958 年作油彩畫布，將於3月16；17日來台展出。估價約2億...
趙無極《無題》，1958 年作油彩畫布，將於3月16；17日來台展出。估價約2億3,574萬元；原由所羅門·R·古根漢美術館收藏，收益撥歸藝術基金。圖／蘇富比提供
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美術館藝術家紐約
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