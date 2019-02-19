傳奇球星戰靴回歸！T-MAC「紅藍鴛鴦」配色經典重現

2019-02-19 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



NBA全明星賽周末剛落幕，各運動品牌照例發表許多經典戰靴，有向傳奇球星「T-MAC」致敬的雙配色籃球鞋，甚至連現役勇士球星「咖哩」(Stephen Curry)在大學時期的錦鯉池惡作劇，也轉化為配色的設計靈感來源，讓球鞋增添不少趣味。

生涯轉隊多次，但以在休士頓火箭隊時期最為人知的Tracy McGrady，曾7次入選NBA全明星賽，adidas日前推出T-Mac Millennium籃球鞋明星賽限定配色版本，向 2004年他在NBA全明星賽時，以左右兩腳不同色的紅藍鴛鴦穿法致敬。

T-Mac Millennium籃球鞋搭載全腳掌BOOST中底帶來絕佳的緩震體驗，外側前段TPU穩定片則可保護腳掌並提供側向支撐力道，大底採用人字紋耐磨大底，擁有出色的抓地性能。

UNDER ARMOUR則於明星賽前，推出勇士球星的戰靴Curry 6「Coy Fish」配色，以他在就讀戴維森學院慶祝生日的一樁調皮往事作為設計靈感，全針織鞋面採用亮眼的螢光黃配色呈現出錦鯉魚在水中跳躍時的活力美感，鞋款除了搭配擁有零重力腳感的全掌HOVR科技中底，也打造出水波狀透明外底，寓意水波曼妙的錦鯉池水。