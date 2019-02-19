衛武營「閱讀窩」全新開張 說故事也聊人生

2019-02-19 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



衛武營國家藝術文化中心與台灣福興文教基金會合作，在三樓樹冠大廳設置「閱讀窩」，今天啟用，擺設精心挑選書籍讓民眾自由閱讀，三月起定期舉辦「繪本說故事」和「閱讀窩聊聊」，邀民眾靜心療癒。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，今年一月紐約時報報導，衛武營就像高雄的「文化客廳」。民眾來到衛武營觀看節目演出、欣賞建築散散步之外，中心還規劃了一系列的學習與推廣活動，除了周末假期，歡迎民眾平日周間來衛武營參加各種互動式體驗與課程。

今天開張的「閱讀窩」由台灣福興文教基金會贊助，去年底捐贈200本選書，往後每年再捐贈150本，共計5年800本。未來閱讀窩選書計劃邀請衛武營合作藝術家、音樂家、表演工作者來分享每個人的私藏書單。

衛武營表示， 3月起閱讀窩也將定時舉辦互動式活動，包括和蒲公英故事閱讀推廣協會合作，由專業老師挑選故事繪本，適合全年齡層的「繪本說故事」，3月27日特別邀請到由臺灣第一位以扮裝皇后之姿為小朋友說故事的夢蘭嬌，透過故事認識多元性別、體會多元包容、勇敢做自己。「閱讀窩聊聊」則是邀請到三餘書店創辦人之一謝一麟、插畫工作者Daya Chang 張雅婷、來自高雄鳳山作家夏夏、PTT詩版新銳詩人devmask任明信、知名網路插畫家厭世姬、金曲獎音樂家柯智豪及燦爛時光移民工系列等人，不聊書本、聊人生。

台灣福興文教基金會執行長林宜錚表示，人人都需要閱讀，不只為考試、為工作，親子共讀是幸福，獨自閱讀是靜心療癒。期待閱讀窩的加入，讓衛武營不只是眾人的衛武營，更是可以窩著享受心靈滋養的好所在。

衛武營以「探索」為主軸發想，規劃了七大項目的體驗活動與館內課程，包括「閱讀窩」、「衛武營親子日」、「五感體驗藝文旅程」、「麻煩了青少年」、「衛武營樹洞」、「藝術對話世代交流」及「大眼睛與大耳朵」等主題活動。活動資訊可至官網查詢。