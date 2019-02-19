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早春美妝搶先擁有 天后宮SOGO這8大品牌獨家首賣

2019-02-19 15:08聯合報 記者江佩君╱即時報導

早春美妝新品陸續曝光，撩撥許多美妝控的心，美妝天后宮SOGO台北店於2/21起的「2019春季化妝品節」，推出ESTEE LAUDER、M.A.C、PAUL & JOE、ANNA SUI、GUERLAIN、FANCL、TOM FORD、SOFINA 8大品牌新品獨家首賣，除了可搶先擁有還有優惠價。

保養第一步從臉部清潔做起，忠孝館2/21全台首賣SOFINA iP新土台首賣組-iP土台美容液升級版(正貨)+高機能精華霜升級版7.5g+彈力泡泡潔顏乳30g，價值2,850元、優惠價1,650元，限量30組。

步入春夏防曬更要做足，2/21復興館登場首賣ESTEE LAUDER Pro全能防曬超輕感水凝露SPF50 PA++++30ml，售價2,100元，限量50個。

2019年裸妝感仍是時尚趨勢，忠孝館2/21登場首賣的TOM FORD太陽輕吻時尚氣墊粉餅，售價2,700元，打造自然零妝感。復興館YSL推出2019春季限量彩妝，推薦漂染霓光六色彩妝盤，售價2,800元。

話題首賣新品還包括，忠孝館2/21全台首賣MAC ART LIBRARY時尚專業12色眼影盤售價2,380元、全台首賣 GUERLAIN花草水語漫天粉櫻/椰影白沙/暖心甜薑淡香水75ml，售價2,980元/瓶。

復興館2/27新品首賣有JO MALONE LONDON英倫河岸限量系列古龍水30ml，售價2,570元/瓶，各限量20瓶，凡購買整套英倫河岸系列，送限量收藏盒一個。3/1推出GIORGIO ARMANI全新完美絲絨水慕斯粉底，售價2,300元。

另外，6大銀行單筆滿萬元分期再加贈SOGO禮券100元，三館也分別再推出快樂購卡滿額贈。

復興館2/27新品首賣，JO MALONE LONDON英倫河岸限量系列古龍水3...
復興館2/27新品首賣，JO MALONE LONDON英倫河岸限量系列古龍水30ml，售價2,570元瓶，各限量20瓶。圖／SOGO提供
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復興館YSL 2019春季限量彩妝漂染霓光六色彩妝盤，售價2,800元。圖／SO...
復興館YSL 2019春季限量彩妝漂染霓光六色彩妝盤，售價2,800元。圖／SOGO提供
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忠孝館2/21首賣TOM FORD太陽輕吻時尚氣墊粉餅，售價2,700元。圖／S...
忠孝館2/21首賣TOM FORD太陽輕吻時尚氣墊粉餅，售價2,700元。圖／SOGO提供
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忠孝館2/21全台首賣 ESTEE LAUDER Pro全能防曬礦物隔離乳SPF...
忠孝館2/21全台首賣 ESTEE LAUDER Pro全能防曬礦物隔離乳SPF45PA++++30ml，售價1,950元。圖／SOGO提供
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復興館推出，凡購買JO MALONE LONDON整套英倫河岸系列，即贈限量收藏...
復興館推出，凡購買JO MALONE LONDON整套英倫河岸系列，即贈限量收藏盒一個（花色依現場提供為主，數量有限送完為止）。圖／SOGO提供
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忠孝館SOFINA iP新土台首賣組，iP土台美容液升級版(正貨)+高機能精華霜...
忠孝館SOFINA iP新土台首賣組，iP土台美容液升級版(正貨)+高機能精華霜升級版7.5g+彈力泡泡潔顏乳30g，價值2,850元，優惠價1,650元，限量30組。圖／SOGO提供
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忠孝館GUERLAIN花草水語淡香水，漫天粉櫻/椰影白沙/暖心甜薑75ml售價2...
忠孝館GUERLAIN花草水語淡香水，漫天粉櫻/椰影白沙/暖心甜薑75ml售價2,980元/瓶。圖／SOGO提供
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