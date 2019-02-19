仙女系Out！2019春夏最夯「鮮果系眼妝」讓你變身果汁美女
經常關注韓妝K-Beauty的人應該都聽過「果汁相」、「果汁美」這些名詞，意思就是長相像果汁一樣清新酸甜又可愛，像是秀智、IU、雪莉、Red Velvet的Joy、TWICE的娜璉等，都是被公認的果汁相美女。2019春夏流行彩妝中，強調空靈的仙氣妝感逐漸退散，讓眼眸散發Juicy活力的果汁色系大勢來襲，你也能變身鮮果系美女。
MAYBELLINE媚比琳新推出的鮮榨果汁BAR眼彩盤，精選檸檬黃、鮮柚粉、莓果紅、 蜜桃棕等今年春夏4大潮流大勢色系的12個果汁色，還能聞到淡淡的果汁香，主打色包括鮮豔檸檬黃＃LEMONADE CRAZE、活力珊瑚橘CORAL PUNCH、奶油糖霜色＃SUGAR COATED、粉嫩莓果紅＃STRAWBERRY LEMONADE等。
連續多年贊助紐約時裝周後台彩妝的媚比琳，今年也以鮮榨果汁BAR眼彩盤打造超模Look，隨即被歐美知名美妝部落客洗版力推，即日起在屈臣氏網路商店和momo購物網限量開賣。
鮮果色系雖然可愛迷人，但有些鮮亮的色彩總令人擔憂難駕馭，媚比琳專業彩妝師建議，可以先用鮮榨果汁BAR眼彩盤的蜜桃棕色系輕推擴散，在眼皮至眼窩處進行大範圍打底，再依照心情或穿搭使用檸檬黃、鮮柚粉或莓果紅在眼皮中央處做重點暈染，疊擦可讓顯色效果更佳，也可使用帶有亮粉的色彩打亮；如果已經是彩妝老手，可挑戰在下眼瞼前1／3的臥蠶處使用與眼皮中央不同的亮色系，大膽玩跳色。另外，鮮果系眼妝建議搭配土色或裸色唇彩，才不會讓整體妝容因重點過多而看起來顯髒。
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