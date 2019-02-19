仙女系Out！2019春夏最夯「鮮果系眼妝」讓你變身果汁美女

2019-02-19 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



經常關注韓妝K-Beauty的人應該都聽過「果汁相」、「果汁美」這些名詞，意思就是長相像果汁一樣清新酸甜又可愛，像是秀智、IU、雪莉、Red Velvet的Joy、TWICE的娜璉等，都是被公認的果汁相美女。2019春夏流行彩妝中，強調空靈的仙氣妝感逐漸退散，讓眼眸散發Juicy活力的果汁色系大勢來襲，你也能變身鮮果系美女。

MAYBELLINE媚比琳新推出的鮮榨果汁BAR眼彩盤，精選檸檬黃、鮮柚粉、莓果紅、 蜜桃棕等今年春夏4大潮流大勢色系的12個果汁色，還能聞到淡淡的果汁香，主打色包括鮮豔檸檬黃＃LEMONADE CRAZE、活力珊瑚橘CORAL PUNCH、奶油糖霜色＃SUGAR COATED、粉嫩莓果紅＃STRAWBERRY LEMONADE等。

連續多年贊助紐約時裝周後台彩妝的媚比琳，今年也以鮮榨果汁BAR眼彩盤打造超模Look，隨即被歐美知名美妝部落客洗版力推，即日起在屈臣氏網路商店和momo購物網限量開賣。