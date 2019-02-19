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積家頂級百萬陀飛輪 台中寶鴻堂展出

2019-02-19 13:46聯合報 記者孫曼╱即時報導

即日起至2月26日止，瑞士頂級製表品牌積家（JAEGER-LECOULTRE）自瑞士帶來一系列頂級陀飛輪腕表於寶鴻堂鐘表台中五權旗艦店展出，喜愛鐘表工藝的藏家不容錯過。

因為轉動起來深具視覺效果，陀飛輪一直代表頂級的傳統鐘表工藝，也是最受歡迎的複雜功能。不過隨著科技進步，近年來日漸普及化，能夠賦予這項古老複雜功能全新的風貌、甚至結合多種複雜功能和裝飾藝術的製表結晶，才足以打動頂級藏家的心。例如這次展出作品中的RENDEZ-VOUS IVY TOURBILLON約會系列常春藤陀飛輪腕表，除了一分鐘陀飛輪外，更具備三問功能，並以紫紅色鐫刻半透明琺瑯打造表盤，從陀飛輪如漩渦般向外蔓延的常春藤，葉脈則裝飾扭索圖案，一次展現琺瑯、機刻、珠寶、與傳統鐘表工藝。

另一枚針對頂級鐘表藏家打造的MASTER GRANDE TRADITION TOURBILLON CYLINDRIQUE超卓傳統萬年曆圓柱游絲陀飛輪大師系列腕表，顧名思義，採用積家自行研發的圓柱游絲搭配5級鈦金框架與14K 大型擺輪，打造頂級的飛行陀飛輪，簡練低調的表盤設計更凸顯陀飛輪援助游絲的細膩展演。Geophysic Tourbillon Universal Time 地球物理天文台系列世界時間陀飛輪腕表，則搭載了全新的948 型機械機芯，微凸如地球儀的表盤上是以藍漆海洋和金屬雕刻大陸組成的地圖，沒有固定表橋的陀飛輪會隨著表盤繞軸自轉，並隨著地圖徐徐移動，轉動的華麗度令人驚艷。

RENDEZ-VOUS IVY TOURBILLON約會系列常春藤陀飛輪腕表，3...
RENDEZ-VOUS IVY TOURBILLON約會系列常春藤陀飛輪腕表，392萬元。圖／積家提供
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Master Grande Tradition à Tourbillon 43...
Master Grande Tradition à Tourbillon 43陀飛輪大型傳統腕表，269萬元。圖／積家提供
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Master Grande Tradition à Tourbillon 43陀飛輪大型傳統腕表，269萬元。圖／積家提供
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Master Grande Tradition Tourbillon Cylin...
Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique超卓傳統圓柱游絲陀飛輪大師系列腕表，293萬元。圖／積家提供
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Geophysic Tourbillon Universal Time地球物理天...
Geophysic Tourbillon Universal Time地球物理天文台系列世界時間陀飛輪腕表，481萬元。圖／積家提供
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