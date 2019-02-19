參加公主遊輪探索測驗 抽阿拉斯加航線雙人遊

2019-02-19 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



全球遊輪旅遊市場持續看漲，旅客數量連年攀升，跟據國際郵輪協會（CLIA）預估， 2019年全球遊輪旅客將突破3千萬人次，其中亞洲佔比將提高至1/3。公主遊輪首度針對亞洲以及國際新興市場推出「小公主」（Princessa）微電影，另參加2019遊輪目的地探索測驗，更有機會抽中公主遊輪阿拉斯加雙人遊行程（包含來回機票）。

公主遊輪國際行銷總監萊恩・巴頓（Ryan Barton）表示，「此次首次針對亞洲及新興市場推出「小公主」微電影，介紹公主遊輪的賓客探索不同的海上世界知名景點。透過這段感動人心的三代同堂微電影，觀眾將藉由小女孩的雙眼認識各個公主遊輪知名的飛航遊輪旅遊景點」。在動人的敘事中，小公主（Princessa）微電影聚焦於祖孫兩人，他們隨著公主遊輪探索澳洲、歐洲、阿拉斯加等地旅遊後，最終再次地愛上了這個世界。

公主遊輪表示，對國際賓客與遊輪新鮮人而言，2019年是搭乘公主遊輪走訪阿拉斯加的最佳時機。為慶祝公主遊輪阿拉斯加航線50周年，特別推出眾多創新娛樂設施、岸上觀光行程，以及獨家美食，讓全球賓客都能深度暢遊體驗阿拉斯加的壯觀景緻。參加「2019遊輪目的地探索測驗」留下資料，就可抽雙人遊行程。活動網站：http://bit.ly/2GQFm2D