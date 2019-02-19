TASAKI聯手Prabal Gurung 演繹異國風情美學

2019-02-19 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



時尚與高級珠寶向來都是相輔相成的，以珍珠和鑽石作為兩大核心元素的TASAKI就聯手了設計師Prabal Gurung一同在日前落幕的紐約時尚周，上演了一場華麗的時裝大秀。透過模特兒的配戴，演繹出TASAKI Atelier系列的異國風情。

設計師Prabal Gurung的2019秋冬系列新裝，靈感來自於他在尼泊爾旅行時，所參與的印度式婚禮。把傳統服飾的紗麗、金屬手繪等元素融入美式風格，以及來自印度聖城瓦拉納西的編織粉紅錦緞褲跟灰色细細條紋西裝外套搭配出現，相比於Prabal Gurung過往的都會情懷，這一季更有世界觀。除了有色彩繽紛、剪裁多元的服裝之外，在這一場時裝秀上，不可忽視的焦點包括結合TASAKI Atelier系列珠寶，在整體氛圍更為完整。全新系列設計的受到中東及遠東的少數民族文化風情啟發，誕生了數款誇張吸睛的吊墜式耳環，以獨特曲線形態環繞著耳際。