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TASAKI聯手Prabal Gurung 演繹異國風情美學

2019-02-19 11:56聯合報 記者曾智緯╱即時報導

時尚與高級珠寶向來都是相輔相成的，以珍珠和鑽石作為兩大核心元素的TASAKI就聯手了設計師Prabal Gurung一同在日前落幕的紐約時尚周，上演了一場華麗的時裝大秀。透過模特兒的配戴，演繹出TASAKI Atelier系列的異國風情。

設計師Prabal Gurung的2019秋冬系列新裝，靈感來自於他在尼泊爾旅行時，所參與的印度式婚禮。把傳統服飾的紗麗、金屬手繪等元素融入美式風格，以及來自印度聖城瓦拉納西的編織粉紅錦緞褲跟灰色细細條紋西裝外套搭配出現，相比於Prabal Gurung過往的都會情懷，這一季更有世界觀。除了有色彩繽紛、剪裁多元的服裝之外，在這一場時裝秀上，不可忽視的焦點包括結合TASAKI Atelier系列珠寶，在整體氛圍更為完整。全新系列設計的受到中東及遠東的少數民族文化風情啟發，誕生了數款誇張吸睛的吊墜式耳環，以獨特曲線形態環繞著耳際。

像是超模Bella Hadid就在Prabal Gurung的2019秋冬大秀上，配戴了TASAKI Atelier系列單顆珍珠結合鑽石流蘇設計的耳墜，搭配了黑色波浪蓋袖的禮服，展現出霸氣。而過往都是看秀嘉賓的日本人氣名媛森星（Hikari Mori），更是首次以模特兒身份登上紐約時尚伸展台，她也與Bella Hadid配戴了類似設計的項鍊與戒指，混搭幹練的條紋西裝外套，呈現衝突美感。而這些充滿氣勢與神秘魅力的高級珠寶，最快將在今年秋天上市。

全新的TASAKI Atelier系列珠寶有著誇張吸睛的吊墜式耳環，以獨特曲線形...
全新的TASAKI Atelier系列珠寶有著誇張吸睛的吊墜式耳環，以獨特曲線形態環繞著耳際。圖／TASAKI提供
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日本人氣名媛森星（Hikari Mori）首次登上紐約時尚伸展台，配戴了TASA...
日本人氣名媛森星（Hikari Mori）首次登上紐約時尚伸展台，配戴了TASAKI Atelier系列單顆珍珠結合鑽石流蘇設計的首飾。圖／TASAKI提供
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超模Bella Hadid（左）以Prabal Gurung的秋冬黑色禮服，搭配...
超模Bella Hadid（左）以Prabal Gurung的秋冬黑色禮服，搭配TASAKI Atelier系列全新耳墜。圖／TASAKI提供
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全新的TASAKI Atelier系列珠寶，受到中東及遠東的少數民族文化風情啟發...
全新的TASAKI Atelier系列珠寶，受到中東及遠東的少數民族文化風情啟發。圖／TASAKI提供
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