72歲生日大禮 林懷民獲英國家舞蹈獎兩大提名

2019-02-19 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



雲門舞集藝術總監林懷民今天72歲生日，英國最負盛名的舞蹈獎項「國家舞蹈獎」（National Dance Awards）台北時間18日深夜宣布，林懷民退休前最後全新編創的《關於島嶼》，獲得「最佳現代舞編舞」提名，雲門舞集也獲得「年度傑出舞團」提名。

雲門舞集表示，倫敦傳來的兩大提名，猶如給林懷民的賀禮。

倫敦沙德勒之井劇場藝術暨行政總監艾利斯特．史柏丁表示，林懷民不只編作好舞，也創造出前所未見的舞蹈語彙，40多年來用生命經營這個舞團，成為台灣異常重要的文化大使。他也讚許，林懷民最後的工作值得舞壇效法，他一路護持下任總監鄭宗龍，期盼他得以順利接班，「如此有始有終，真是罕見的天賦」。

林懷民說，他感謝勤奮工作的雲門同仁，以及多年來支持關愛雲門的各界人士。今天他整天在國家音樂廳裡為他導演的NSO國家交響樂團歌劇「托斯卡」技術排練，21日將飛赴香港，檢視「林懷民舞作精選」的彩排，晚上出席雲門在香港藝術節的首演，22日將趕回台北，調整「托斯卡」的燈光細節，迎接晚上的首演。

英國「國家舞蹈獎」是英國舞蹈界最重要的獎賞，由英國評論協會（The Critics Circle）裡的舞評家擔任評審。他們從去年在英國演出的396位舞者/編舞家/舞團中，選出五位入圍者，再選定最傑出的舞蹈家與舞團。台灣的雲門舞集與皇家芭蕾、蘇格蘭芭蕾、德勒斯登歌劇院芭蕾，及英國的北方芭蕾等歐陸大團一起入圍。

雲門在倫敦發表的《關於島嶼》，2017年底於台灣首演後，已巡迴美、英、德、法及葡萄牙，廣獲好評。歐陸最重要的舞蹈雜誌德國TANZ、芝加哥論壇報與倫敦衛報，都將《關於島嶼》選為「2018年度最佳舞作」。周東彥以《關於島嶼》的投影設計，獲得英國劇場投影設計大獎的「光明騎士獎」。《關於島嶼》倫敦首演夜，英國三一拉邦學院也因林懷民「不只改變台灣社會的文化生活，也不斷重新界定舞蹈的意涵，影響全球舞蹈界」而頒榮譽院士獎給林懷民。