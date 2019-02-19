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鎖定學生、外宿族 洗衣機、冰箱主打個人化

2019-02-19 14:31聯合晚報 記者張義宮╱台北報導

歌林主打個人化小容量洗衣機，滿足個人換洗衣物每日清潔的需求。 歌林／提供
歌林主打個人化小容量洗衣機，滿足個人換洗衣物每日清潔的需求。 歌林／提供
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開學季來臨讓許多的家長、學生、外宿族紛紛開始添購所需，家電業者禾聯碩備齊了一系列高CP值的促銷商品，除了千元有找，搭配蒸籠的迷你美食鍋以外；手持式吸塵器、電陶爐也是備受學生族群青睞。

禾聯碩表示，與空汙議題息息相關的個人用迷你清淨機最為熱賣，預期搭配著開學日的氛圍可再帶動一波買氣。

針對外宿同學的需要，歌林品牌主推的商品以符合生活需要與居住環境為主。歌林指出，外宿通常以租屋為主，空間不會太大，主打的個人化3.5升小容量洗衣機，滿足個人換洗衣物每日清潔的需求。單門直冷式91公升小冰箱，不論是體積或使用，都很適合租屋學生使用。

歌林強調，新推出1.8L防燙多功能美食鍋，亦是學生族、外宿租屋族的料理好幫手。不僅體積小不佔空間，更重要的是，卻具備蒸、煮、火鍋、燒開水、泡麵等多項功能，非常適合個人化使用。

udn買東西表示，美食鍋／空姐鍋市場已飽和功能也大同小異，未來發展會以喜愛可愛的外觀或色系為主訴求，與知名卡通人物聯名拉高客單價，以與市場眾多同質商品作區隔。

目前市場常見的蒸煮鍋僅能在家插電使用，知名日系品牌的保溫飯盒或悶燒罐大多也僅有短時間保溫功能，禾聯碩推出的攜帶式多功能雙層蒸鍋，主打插電蒸煮持續保溫並可攜帶出門，可預見未來市場此類結合家電及保溫飯盒功能的商品應會越來越豐富。

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