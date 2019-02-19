康寧首推智能小家電 佘詩曼用它展現好廚藝

2019-02-19 09:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



鍋具餐瓷也搶搭宮廷風熱潮，年假剛過完一開工，康寧餐具就宣布與《延禧攻略》飾演嫻妃一角的佘詩曼合作，成為全新代言人，且還首度推出多款智能小家電。

包括：如雙圈雙旋電陶爐、多功能蒸焗爐、幻彩電陶爐、智能炒菜機器人等都是康寧餐具跨域廚房小家電，迎合現代料理需求的首波智能科技的新產品代表作， 而這些小家電未來也將在台灣陸續上市，希望帶給消費者更輕鬆的烹飪體驗。

此外，嫻妃佘詩曼也是今年康寧餐具的新亮點。《延禧攻略》的開播，使得清宮戲又一次引爆話題，佘詩曼也憑藉精湛的演技，成功詮釋嫻妃一角，人氣值也更進一步。隨之而來，她的個人生活也受到越來越多人的關注。原來鏡頭前冷冽霸氣的嫻妃，私下是一個樂於下廚的精緻生活家，還曾在中國的明星美食競技真人秀節目《星廚駕到》第三季奪得廚神桂冠，讓人津津樂道她原來還擁有專業廚師的好廚藝。而她更是珍視家人的乖乖女，為了哄得母親開心，她甚至悉心鑽研菜譜並親自下廚。

康寧餐具與佘詩曼的攜手，正是基於兩者對於幸福生活的共鳴，同時又藉由佘詩曼母女之間的溫暖親情和樂享個人時光的愜意，傳遞出「幸福家庭有康寧」的嶄新品牌理念。

除了經典的康寧鍋，以及即將陸續上市的智能小家電，Swiss Diamond 瑞仕鑽石鍋也是康寧餐具鍋具類的明星商品。2019年還將引進最頂級的Clad系列，加上先前的HD、XD等系列，讓產品線更豐富迎合不同料理需求及料理經驗的消費者。