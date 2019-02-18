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永遠交不到另一半？或許妳已處於「自殺式單身」的狀態

2019-02-18 23:42聯合報 記者劉小川╱即時報導

有發現自己「一直單身」，但又始終找不到另一半，多數人會把「緣分還沒到」當成原因，但實際真的是如此嗎？

其實現在社會中，不乏一群「自殺式單身」的人，因為許多單身的人，又不主動地拓展自己的人際關係與社交圈，沒有給自己一個認識新朋友的機會，卻整天幻想著自己想要擁有什麼樣的情感狀態，這類人被稱為「自殺式單身」。

提到「自殺式單身」，每個人身邊總有些親友、好友的臉孔，就這樣浮現在腦海中，難道跨出戀愛的那步，對於這樣類型的人來說，是要多大的勇氣呢？這類人，可以歸納出幾大病症，快tag那些「自殺式單身」的人吧！

拓展關係有障礙

每天上下班的疲累，再加上看到房間內的凌亂堆積物，對於人生覺得疲乏，是現今社會的常態，偶爾給予自己的小犒賞也只是去吃一頓好的、買自己喜歡的化妝品、每天看著社群網站上的明星，追逐著這樣的腳步就得到了每天的滿足。

只要別人問起，回答總是「反正我已經習慣一個人了」也不期待改變現狀，把戀愛變成一件麻煩的事情，之後也漸漸的與社交脫離了關係、失去了交際的能力，身邊總是習慣那幾位家人與朋友就好。

想著幻想中的戀愛

對於戀愛的渴望，內心還是有許多想法，但都寄託在追逐看不見的意象上面，例如小說、漫畫、影劇、影星。有時候還會直接喚著影星的名字叫「我老公」的稱呼，讓自己完全投入了戀愛的氛圍之中。

只會「想像」行動，不會實際行動

要努力的多結交新的朋友啊！身邊總是有這樣的閨蜜會好言相勸，但要實際的跨出社交圈，對於這樣的人，真的不是一件容易的事情，就可以斷定自己是否就是「自殺式單身」的人。

「自殺式單身」的人，其實對於自己的信心非常低，害怕別人的眼光及要求，嘴上不屑一顧，心裡卻在乎的不要不要。但也就因為在乎 ，覺得自己的不足是種缺陷，至今才不肯面對所謂了人際關係鏈。不夠優秀的自己總在人群之中，無法表達真正的自己，在工作上也會變成埋頭苦幹不敢吭聲的一個族群，才更不容易走出自己的舒適圈。

藉口，就只是藉口

懶惰去追求自己的夢想與感情，通常是「自殺式單身」的主要病因，給予自己太多的藉口跟理由去逃避，永遠都想著感情是否能在某個咖啡廳就能遇見、走在路上就會被值得的人看見，這樣的幻想已經讓「自殺式的單身」的人陷入了愛情迷幻之中。

緣分還沒到，也變成了這些人的常態藉口，若要真的用心的去面對這些事物，就應該真的跨出那步，一一的克服，走出那個黏住妳許久的沙發，若是害怕一輩子單身下去，那就從此刻開始，拓展自己的交友圈跟社交能力吧。

整天幻想著自己想要擁有什麼樣的情感狀態的人，稱之為「自殺式單身」。圖／摘自 pe...
整天幻想著自己想要擁有什麼樣的情感狀態的人，稱之為「自殺式單身」。圖／摘自 pexels
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「自殺式單身」的人，其實對於自己的信心非常低，害怕別人的眼光及要求。圖／摘自 p...
「自殺式單身」的人，其實對於自己的信心非常低，害怕別人的眼光及要求。圖／摘自 pexels
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回答總是「反正我已經習慣一個人了」也不期待改變現狀，把戀愛變成一件麻煩的事情。圖...
回答總是「反正我已經習慣一個人了」也不期待改變現狀，把戀愛變成一件麻煩的事情。圖／摘自 pexels
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