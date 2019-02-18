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影／賞燈會嘗美食！東港華僑市場 特色料理好呷又澎湃

2019-02-18 18:42聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今年台灣燈會在屏東舉行，明天(19日)晚上將正式點燈。許多民眾提前到屏東遊玩，交通部觀光局推薦，若旅客到台灣燈會，不妨安排三天兩夜行程，首站可先到東港華僑市場品嘗在地美食。

位在東港渡船頭邊的「東港漁港漁產直銷中心」，過去稱為華僑市場，占地將近1500坪，提供各種現撈的海鮮魚貨，規畫有鮮魚區、生熟食區、漁特產區與美食攤，除了可以現點生猛海鮮美食現做外，更有物美價廉的生魚片、握壽司。

許多遊客愛到日本築地市場品嘗生魚片料理，其實華僑市場內就有好幾攤新鮮、乾淨的生魚片料理店，質感不僅不輸築地市場，料理更是物美價廉，「漁郎生魚片」就是其中一攤。旅客在潔白的方桌坐定位後，老闆端著擺滿握壽司的大理石盤，就連味噌湯也有完整的螃蟹。

「你最不喜歡吃什麼？」非料理科班出身的老闆曾信宏，為了完成開壽司店的夢想，七年前跳入日式料理從學徒做起，開店四年已是華僑市場知名店家，片起厚實大塊的黃鰭鮪、白旗魚，大匙大匙的海膽撈入碗中更毫不手軟，挑戰客人最不愛吃的食物，再做到讓客人心服口服。

隨著今年台灣燈會在屏東舉行，屏東不少料理店都推出燈會特色料理，華僑市場遊客也比平常增加許多，「漁郎生魚片」也推出「鮪魚豬豬」、「鮭魚豬豬」、「星鰻豬豬」的三豬小珠慶元宵料理，迎接來看燈會的旅客。

為了讓更多賞燈會的旅客，能同時在屏東地區吃好住好，屏東縣政府也特別整理「燈會大攻略好吃好買」，屏東、潮州、東港、恆春的吃住店家一網打盡。

網址：https://2019taiwanlantern.tw/Category/Items/%E7%87%88%E6%9C%83%E5%A4%A7%E6%94%BB%E7%95%A5%E5%A5%BD%E5%90%83%E5%A5%BD%E8%B2%B7

今年台灣燈會在屏東舉行，明天(19日)晚上將正式點燈。位在東港渡船頭邊的「東港漁...
今年台灣燈會在屏東舉行，明天(19日)晚上將正式點燈。位在東港渡船頭邊的「東港漁港漁產直銷中心」，過去稱為華僑市場，占地將近1500坪，提供各種現撈的海鮮魚貨，更有物美價廉的生魚片、握壽司。記者侯俐安／攝影
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台灣燈會生魚片東港
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