龐克教母以時尚反抗世界 邀受性侵女星登台走秀

2019-02-18 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



透過服裝為載體，來述說自己對社會的理念，一直都是龐克教母Vivienne Westwood的作法。這一季當然業不例外，她把英國脫歐、女權#me too運動，以及氣候變遷等議題搬上伸展台，毫不掩飾了設計師對於社會觀察的敏銳度。

除了招牌的英格蘭格紋、狂野的塗鴉和配壞結構的剪裁之外，這位大膽前衛的設計師還讓模特兒在伸展台上演了一場有別於精美大秀的行動劇。因此，Vivienne Westwood還邀請了綠色和平組織的負責人、2017年揭露美國大牌製片人性侵案的美國女星蘿絲麥高文（Rose McGowan）等人來走秀，並戴上有著「Angel」字樣的皇冠，藉以反諷當前的社會問題。

但撇除嚴肅的議題，Vivienne Westwood的秋冬大秀還是維持了一慣的品牌美學，也就是打破穿衣的性別限制。許多女模特穿著寬鬆的超大型西裝，或是男模特穿著一件類似蘇格蘭裙的襯衫和高跟鞋。另外，設計師還創作了一套撲克牌，說明如何拯救世界免受氣候變化的影響，卡片的圖案也出現在模特攜帶的抗議板上，或是印置於系列T恤。