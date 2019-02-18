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娘娘必搶！北京故宮推「絕美彩妝」 彩妝盤仙氣逼死人

2019-02-18 17:12聯合報 記者劉小川╱即時報導

從「後宮甄嬛傳」到「延禧攻略」、「如懿傳」熱播，帶動起一波清代故宮熱，之前北京故宮推出一系列以清代顏色、設計為靈感的口紅，引發一陣討論，現在北京故宮又再度推出全新一波彩妝品，品項更多，色彩更豔麗，重點是美到讓人窒息，買來當收藏也更好啊！

令人美到窒息的故宮彩妝又來了。圖／摘自微信
令人美到窒息的故宮彩妝又來了。圖／摘自微信
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北京故宮這回跟大陸彩妝品牌毛戈平合作，推出了一系列超級吸睛，色彩又超級適合亞洲人的色系，裡面充滿了故宫元素設計，充滿清代的富麗堂皇風格，共發布了底妆、眼影、腮红、唇膏、粉餅、護膚、香水等9款產品，讓我們一探究竟。

只要看到照片，就是覺得「美到令人窒息」，第一次看到這樣的彩妝，也太仙氣了吧！彷彿我的靈魂置身在北京故宮曬月光啊～

「玉石雲煙多用彩妝盤」，共四款色系，提供不同的場合需求做搭配。圖／摘自微信
「玉石雲煙多用彩妝盤」，共四款色系，提供不同的場合需求做搭配。圖／摘自微信
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把一款精緻的藝術畫作，變成了彩妝，都不知道該從哪下手。圖／摘自微信
把一款精緻的藝術畫作，變成了彩妝，都不知道該從哪下手。圖／摘自微信
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玉石雲煙多用彩妝盤

一看到這款彩妝盤，就被仙氣給震攝住了，像是把一款精緻的藝術畫作，變成彩妝，都不知道該從哪下手。這款彩妝盤兼具眼影還有打亮效果，是款CP值極高，又非常仙氣的一款產品。

玉石雲煙多用彩妝盤設計來自故宫重要的殿堂前，中間整塊巨石雕刻的丹陛造型的海水、雲...
玉石雲煙多用彩妝盤設計來自故宫重要的殿堂前，中間整塊巨石雕刻的丹陛造型的海水、雲霞造型结合松針紋樣。圖／摘自微信
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此款設計來自故宫殿堂前，中間整塊巨石雕刻的丹陛，上面的海水、雲霞造型结合松針紋樣，参考浮雕藝術，運用現代壓粉工藝製作而成，細節處還配合金粉的勾勒，彰顯故宫的大器磅礴，一共出了四款色系。

玉韻腮紅盤運用古代的精緻漆器製作工法，賦予古代經典藝術品的時代意義。圖／摘自微信
玉韻腮紅盤運用古代的精緻漆器製作工法，賦予古代經典藝術品的時代意義。圖／摘自微信
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玉韻腮紅盤

許多品牌都會妝點自己的腮紅盤，但這款腮紅盤的壓紋，已把它當成一款藝術品等級在製作了，深酒紅的配色，想要顯白、自然好氣色就靠它了！看到這款腮紅盤根本就是一個收藏品，用不得啊！娘娘～

「玉韻腮紅盤」這款腮紅盤真的壓紋，已經把它當成一款藝術品等級在製作了。圖／摘自微...
「玉韻腮紅盤」這款腮紅盤真的壓紋，已經把它當成一款藝術品等級在製作了。圖／摘自微信
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玉韻腮紅盤復刻鮮豔的漆器，是對於古代的精緻漆器製作工法，在粉上重新的演繹，賦予古代經典藝術品的時代意義。

這款「玉蘭望春彩妝盤」共有兩色，分別為粉紅色與玫紅色兩種。圖／摘自微信
這款「玉蘭望春彩妝盤」共有兩色，分別為粉紅色與玫紅色兩種。圖／摘自微信
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玉蘭望春彩妝盤

玉蘭花又稱之為「望春花」，也是北京故宮御花園內的主要花種，象徵著榮華、富貴、高雅的形象。這款玉蘭望春彩妝盤共有兩色，分別為粉紅色與玫紅色兩種，設計的元素及理念，來自故宮養心殿牆上的「鴛鴦荷花圖」。

玉蘭望春彩妝盤設計的元素，來自故宮養心殿牆上的「鴛鴦荷花圖」。圖／摘自微信
玉蘭望春彩妝盤設計的元素，來自故宮養心殿牆上的「鴛鴦荷花圖」。圖／摘自微信
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將鴛鴦荷花圖刻印在彩妝盤上，感覺自己都要見到皇上了！下方還搭配著海浪圖騰，彰顯皇室家族的氣宇軒昂。

「玉琢璨金蜜粉餅」，這樣的金碧輝煌，相信只要是女孩子看到，一眼就會愛上它。圖／摘...
「玉琢璨金蜜粉餅」，這樣的金碧輝煌，相信只要是女孩子看到，一眼就會愛上它。圖／摘自微信
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玉琢璨金蜜粉餅

粉餅的圖案選自北京故宮歇山頂，這種形式的屋頂玲瓏、富麗、莊嚴、美觀，紫禁城內大多數的殿、閣、樓都採用這樣的形式。

玉琢璨金蜜粉餅圖案選自北京故宮歇山頂上。圖／摘自微信
玉琢璨金蜜粉餅圖案選自北京故宮歇山頂上。圖／摘自微信
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玉琢璨金蜜粉餅中，金錢綬帶紋組成的山花裝飾，讓蜜粉餅保留金色，將北京故宮的建築之...
玉琢璨金蜜粉餅中，金錢綬帶紋組成的山花裝飾，讓蜜粉餅保留金色，將北京故宮的建築之美及歷史內涵，重現於日常之中。圖／摘自微信
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金錢綬帶紋組成的山花裝飾，讓蜜粉餅保留金色，將北京故宮的建築之美及歷史內涵，重現於日常之中，這樣的金碧輝煌，相信只要是女孩子看到，一眼就會愛上它。

北京故宮
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