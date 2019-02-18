Burberry向年輕人招手 2019秋冬系列既潮又經典

2019-02-18 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



2019年秋冬系列是設計師Richardo Tisci替Burberry操刀的第二季，依循上一次的做法，在大秀舉行的同時，還在社群平台上發售24小時限定銷售的包款和服裝，炒熱話題的功力不在話下，因為幾乎通通都完售。

這一季，設計師Richardo Tisci說：「我一直覺得英國是充滿對比的國家，有著反叛和自由，我想歌頌這些元素的並存」。因此，他以「Tempest」為主題，創作出男、女裝多達106個造型，和上一季不同的是，觀看者更能感受到融合了英倫經典與街頭潮流風格，一如他所說的對比概念。同時Richardo Tisci也在秀後表示「把這場秀獻給現在的年輕人，鼓勵他們要有勇氣為所相信的事物努力。」

Burberry本季的靈感來自英國文豪莎士比亞的傳奇劇作，從在秀場集模特走秀進行中，有多名青年爬上了高牆，表演貫穿全程，象徵著年輕的街頭文化又代表了品牌的自由和包容精神。於是，Richardo Tisci加入了格子印花，駝色經典元素，並以登山靴、套頭防風衣、Oversized馬球衫、棒球帽為載體，在反叛中依然有高級時裝的精緻。同時還大膽運用英國國旗做成「羽絨被」，搭配不同長短剪裁的大衣、格紋或條紋面料服飾，以及嚴肅的套裝等設計，處處都暗示了設計師想把Buberry從英倫優雅帶向街頭龐克的取向。