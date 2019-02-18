總價逾百萬！SWATCH藝術聯名表現身快閃店
從1985年開始，在普普藝術大師Andy Warhol的牽線下，SWATCH催生出「Love Art」系列腕表。舉凡時尚設計師Vivienne Westwood或是大導演黑澤明等人都曾是SWATCH合作的對象，而這些珍貴腕表也連同了品牌Love Art華山快閃店一同登台展出，相當值得一看。
而開展記者會時，SWATCH還分別邀請了轉為藝術家的郭彥甫、主持小天后Lulu與街頭塗鴉藝術家Debe，各自以不同主題創作出巨型畫作和大型腕表。郭彥甫延續了旅行箱為主的概念，同時融入SWATCH的表款，深受活動主持人黃子佼的讚賞，他還提到：「總覺得在逛SWATCH表店時，就像在看展一樣」，呼應了品牌副總經理張采葳所說：「SWATCH是世界上最小的畫布」。而Lulu則是與妹妹通力合作完成創作，在整個快閃店中所展出的藝術表款，她最深刻的是1991年由奧地利藝術家Alfred Hofkunst模仿培根、番茄和小黃瓜所設計出的表款，直說「因為好ㄎㄧㄤ，所以適合我」。
SWATCH從即日起至4月7日為止，在華山1914文創園區，打造期間限定快閃店，並帶來了歷年最完整的藝術家聯名表款。時間橫跨1985年至2016年，包括了11位藝術家、設計師，共有24只珍貴的腕表。其中包括了第一款與法國畫家Kiki Picasso合作的腕表，因為限量加上別具意義，在現今拍賣市場更是有著百萬元的身價。活動主持人黃子佼也是一眼就愛上這只手表，不斷暗示徒弟的Lulu說，自己生日快到，希望她有所表示。而在這快閃店中，也提供了限定銷售的藝術表，讓消費者也能夠搶先收藏將有機會增值的設計。
留言