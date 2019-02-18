元宵節美食送上門 賺最高300元註冊獎勵

2019-02-18 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



宅經濟當道，懶人商機無窮，現金回饋網ShopBack資料顯示，像冬至、元宵節，這種有必吃美食的傳統節日，美食外送平台的訂單就會翻倍成長。以去年冬至來說，美食外送訂單較平常成長約2.5倍，訂單金額更成長7倍，顯示台灣民眾在特殊節日更懂得善用美食外送平台為自己省時間。

明天就是元宵節，吃湯圓是台灣傳統習俗，不過現在外食人口比例激增，加上單身族跟小家庭比例高，想要解解饞又不想要自己下廚，也懶得到現場排隊人擠人，透過現金回饋網ShopBack前往美食外送平台下單，不只能在家坐等美食上門，還能再賺最高8%無上限的現金回饋。

因應元宵節的美食外送訂單需求增加，像是honestbee、foodpanda除了都有調降或免收服務費、外送費的優惠，也提供滿額折抵的折扣碼，透過ShopBack前往訂餐，還可以再額外賺一筆現金回饋。