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元宵節美食送上門 賺最高300元註冊獎勵

2019-02-18 15:01聯合報 記者雷光涵╱即時報導

宅經濟當道，懶人商機無窮，現金回饋網ShopBack資料顯示，像冬至元宵節，這種有必吃美食的傳統節日，美食外送平台的訂單就會翻倍成長。以去年冬至來說，美食外送訂單較平常成長約2.5倍，訂單金額更成長7倍，顯示台灣民眾在特殊節日更懂得善用美食外送平台為自己省時間。

明天就是元宵節，吃湯圓是台灣傳統習俗，不過現在外食人口比例激增，加上單身族跟小家庭比例高，想要解解饞又不想要自己下廚，也懶得到現場排隊人擠人，透過現金回饋網ShopBack前往美食外送平台下單，不只能在家坐等美食上門，還能再賺最高8%無上限的現金回饋。

因應元宵節的美食外送訂單需求增加，像是honestbee、foodpanda除了都有調降或免收服務費、外送費的優惠，也提供滿額折抵的折扣碼，透過ShopBack前往訂餐，還可以再額外賺一筆現金回饋。

ShopBack也跟Visa獨家合作，推出Uber Eats一日快閃活動，凡Visa無限及Visa御璽卡友透過專屬活動頁面註冊新會員下單，最高可爽賺300元註冊獎勵金外，2月19日元宵節當天透過活動頁預定Uber Eats美食外送，還可獨享限時現金加碼回饋30元。讓大家在家坐等湯圓上門，還能再賺一筆無上限現金回饋。

2月19日元宵節當天透過活動頁預定Uber Eats美食外送，還可獨享限時現金加...
2月19日元宵節當天透過活動頁預定Uber Eats美食外送，還可獨享限時現金加碼回饋30元。讓大家在家坐等湯圓上門，還能再賺一筆無上限現金回饋。圖／ShopBack提供
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元宵節冬至
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