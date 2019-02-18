泰國旅遊必看! 牢記7件事避免鬧肚疼

2019-02-18 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



泰國是台灣人喜愛的旅遊勝地之一，根據萬事達卡全球景點城市指南調查，過去一年遊客們所造訪過的城市排名，曼谷在全球最佳餐飲城市排名中名列第三，在全球最佳購物城市排名中名列第六，平價的消費、酸辣夠味的泰式料理都讓人著迷。不過，出國玩最怕吃壞肚子，打亂行程，泰國觀光局列舉七項建議，讓遊客在選擇餐廳、街邊小吃攤時，也能輕鬆享受美食。

1.注意衛生和清潔

特別是在吃街邊小吃，盡量選擇顧客多、忙碌的美食攤位，因為當地人會知道哪些是最安全的小吃攤。且顧客越多，食材的替換率就越高，意味著食物不會放到變質或吸引蒼蠅駐足。

2.選擇新鮮現煮的餐點

避免食用任何看起來不是新鮮準備的食物，一般來說，街邊小吃攤販通常會接到點餐之後，馬上烹飪。

3.避免未經烹煮的菜餚

遠離沒有烹煮過的生食，例如：水煮海鮮或生海鮮。

4.避免「太辣」的菜餚

對於味道較溫和的西式口味，一些泰國菜的辛辣調味，可能會導致身體不適。

5.避免有幫助排瀉特性的食材

許多泰國菜食材中含有幫助排瀉特性，例如：羅望子、新鮮椰子、薑和薑黃等。像是著名的青木瓜沙拉宋丹（Som Tam）就是具有很好幫助排瀉的功效，腸胃容易不適的民眾應減少食用。

6.避免食用味精

雖然官方食品當局聲稱味精或谷氨酸鈉鹽是安全的調味料，但仍有人食用後，會因此引起頭痛、心悸、胸痛和噁心等不良反應。建議最好避免含有味精的食物，遊客可以在點菜的當下，要求店家不要添加味精。

7.看清楚標示的價格

菜餚、食物和菜單項目的價格，應該具備清楚的標示。