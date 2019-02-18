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放棄馬來西亞籍來台 湯靜蓮修女發願60年助逾萬名孩子

2019-02-18 12:29聯合報 記者林良齊╱即時報導

一甲子的歲月可以成就什麼？天主教善牧基金會執行長湯靜蓮修女昨天在北投聖高隆邦天主堂以彌撒及蛋糕來慶祝她的Diamond Jubilee（修女發初願60週年）。

高齡82歲來自馬來西亞華裔家庭的湯靜蓮，19歲進入致力幫助弱勢婦幼的天主教善牧修女會，3年後正式發願成為修女，曾在多個國家從事善牧社會服務工作，自1988年自願請調來台救援不幸少女至今逾31年。

為了留在台灣，甚至放棄馬來西亞的國籍，一生奉獻，發願60年，湯修女把超過一半的時間給了台灣，從直接服務改變不幸少女、受暴婦女的人生，到擔任執行長帶領整個善牧基金會，拓展服務據點。

目前湯靜蓮服務過的孩子早已超過一萬個，藉著安置服務、陪伴、尋求資源、自立訓練等等，孩子們不但重回平安穩定的生活，更有為數不少的人在長大後從受助者成為助人者。善牧基金會也陸續開辦少女中途之家、婦幼緊急庇護家園、青少年外展中心、中輟家園、目睹暴力兒童服務中心、新住民服務中心、青少年自立住宅…等許多台灣第一個的社會服務模式。

湯靜蓮回憶，她在1985年正值台灣少女被賣最嚴重的時期來到台灣學中文，看到受苦的人們，心想這群被性侵、被亂倫的少女，被毆打得很嚴重的婦女能到哪裡？有陣子台灣有很多空屋，青少年中輟學業群聚吸毒、性交…等，製造很多社會問題，但在台灣為什麼沒有人想當社工？也沒有修女做這方面的工作？

因此她自問，自己是華人，為何不留在台灣服務同胞? 所以主動去信羅馬善牧修會爭取來台服務。1988年來台服務後，湯靜蓮從不幸少女背後的故事看見更深層的問題，憑著善牧尋找失落、看顧弱小的精神，服務慢慢拓展，從一個少女開始，背後皆扣著與社會脈動緊依的家庭問題。

天主教善牧基金會執行長湯靜蓮修女昨天在北投聖高隆邦天主堂以彌撒及蛋糕來慶祝她的D...
天主教善牧基金會執行長湯靜蓮修女昨天在北投聖高隆邦天主堂以彌撒及蛋糕來慶祝她的Diamond Jubilee（修女發初願60週年）。圖／天主教善牧基金會提供
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天主教善牧基金會執行長湯靜蓮修女昨天在北投聖高隆邦天主堂以彌撒及蛋糕來慶祝她的D...
天主教善牧基金會執行長湯靜蓮修女昨天在北投聖高隆邦天主堂以彌撒及蛋糕來慶祝她的Diamond Jubilee（修女發初願60週年）。圖／天主教善牧基金會提供
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天主教善牧基金會執行長湯靜蓮修女昨天在北投聖高隆邦天主堂以彌撒及蛋糕來慶祝她的Diamond Jubilee（修女發初願60週年）。圖／天主教善牧基金會提供
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馬來西亞社工吸毒
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