鹽水蜂炮登場 200多座炮城迎客

2019-02-18 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



亞洲唯一入選澳洲Get Lost雑誌「全球最佳10大慶典」活動的台南鹽水蜂炮，今（18）日上午在鹽水武廟廣場前，由台南市長黃偉哲點火啟炮。今年元宵節，鹽水區內約有200多座炮城、上百萬支蜂炮熱情迎接來自全世界各地的遊客，晚間進入活動最高潮。

台南市長黃偉哲表示，今天是鹽水蜂炮啟炮，一年一度的蜂炮從現在開始，就成為鹽水最熱鬧的事情。他誠摯祈求關聖帝君保佑鹽水鄉親與參與蜂炮的人員平安順利，國泰平安、風調雨順，所有市民平安順利、大賺錢，經濟上有很好的收穫。

今年元宵節，鹽水區內約有200多座炮城、上百萬支蜂炮熱情迎接來自全世界各地的遊客，晚間進入活動最高潮，今年武廟特別打造三座長40尺、寬8尺、高7尺配合LED燈，象徵「諸事如意心想事成」主炮城，裝有80萬支蜂炮，讓全國民眾及遊客感受到鹽水蜂炮震撼威力與美感，親身體驗充滿濃厚民俗文化特色的蜂炮之旅。

鹽水蜂炮起源相傳於光緒11年7、8月間，鹽水街流行霍亂瘟疫，當時因醫藥不發達，死者日眾，居民恐慌，祈求關帝聖君解災救難。關聖帝君乃於元宵夜命周倉將軍為前導，帝君神轎殿後，眾善信隨神轎一路燃放鞭炮，遶境大街小巷至天明，將邪魔一掃而除。