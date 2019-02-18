連4年來台旅客破千萬 觀光節表揚198組人員

2019-02-18 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



「2019年觀光節慶祝大會」首度移師高雄展覽館，於今日盛大舉行。交通部觀光局指出，感謝及表彰198個觀光產業團體及從業人員，在去年的努力下，讓來台旅客創下了1107萬人次的歷史新高紀錄，寫下連續4年突破千萬人次的佳績，對台灣整體經濟貢獻極大。

觀光局指出，當日特別頒發「台灣觀光特別貢獻獎」予日本東武鐵道株式會社取締役社長根津嘉澄，感謝根津社長長年協助推動台灣觀光，著有貢獻。該集團旗下晴空塔與台北101締結友好合作關係、與台灣鐵路管理局締結友好協定，107年更首度於晴空塔辦理「台灣觀光展」、於東武世界廣場園區設置台北101、高雄龍虎塔、富貴角燈塔等台灣知名建築物模型，宣傳台灣觀光魅力，更親率該社員工來台獎勵旅遊，促進台日觀光交流。

今年增設「台灣觀光之友」獎項，表彰來日本山陽電鐵株式會社社長上門一裕。觀光局指出，該社自2014年起與台鐵締結姐妹鐵道並推動台日鐵道車票交流迄今，並自106年6月起以首輛「Meet Colors!台灣號」列車，於日本關西地區宣傳「繽紛台灣」魅力，為期3年，107年更協助推動海灣旅遊年，邀請台日32同名車站之一的龜山車站附近小學生進行模型車彩繪交流，推廣台灣觀光不遺餘力。