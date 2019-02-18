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曾榮泰在台中港區藝術中心「聽見花開的弦律」

2019-02-18 10:48經濟日報 記者宋健生╱即時報導

藝術家曾榮泰在台中港區藝術中心名為「聽見花開的弦律」創作展，即日起至3月17日盛大展開，此展是曾榮泰自去年5月在全球藝術中心「回到土地的芬芳」、9月在日月千禧酒店「孕育泥土的繽紛」後，三連展的終章，也是配合台中花卉博覽會以花卉作為創作主題的展覽。

這次展出是曾榮泰近一年的新作，以泥土和花卉為元素 ，回顧藝術家過往20年創作歷程內化為這次作品思考，並以台中大肚山上的紅土融入繪畫基底，是為在地滋養的基因。

花卉元素線條依舊存在，但畫面表現猶如把亙古以來的沈積從畫面中解放出來，更把創作中複雜過程轉化為直敘的手法，陳述這些日常所見的植物表象，雖是裝飾明亮的投射，更深沉地迴響是對於養育自身母體的感懷。

除原本一貫創作元素，更創新另一新風格，也許是生活體悟，也許是更深入研究探尋，絢麗依舊多彩，但主題形象也越顯抽象，正因如此更讓觀者有更多想像品味空間。

曾榮泰似乎用抽象畫面來探討延續之前創作觀點，兼顧了原有繪畫元素，也創作出新的語彙。在理解曾榮泰三連展主題，從味覺、視覺、聽覺的感觀多彩，似乎能進入創作者所表達的生命力和感恩的意涵中。

身為台中在地藝術家，曾榮泰更把之前台中市市花長壽花，和大台中合併之後的市花山櫻花，融入在此次創作中，主要就是訴說感恩在地，和台灣的繽紛生命力。

蘭陽博物館館長陳碧琳，長期觀察曾榮泰創作，表示這次展出作品不同以往的氛圍，略顯粗曠又多樣油彩肌里，反映豐富光影變化，色彩依然夢幻如同落入凡間泥土長出的花朵，創造出的線條和紋理，就像泥土中的有機質，讓大地萬物生命生長，生生不息。

配合台中花博，港區藝術中心對相關的藝文推動不遺餘力，這次「聽見花開的弦律」曾榮泰創作展，更把台中市花融入創作中，也為花博豐富了色彩。

港區藝術中心位處台中海線重要藝文推展基地，更希望藉由這次展出，讓市民可以更貼近藝術，更能體會台中在地城市藝術活動，一起歡沁花博的到來。

金馬獎得主、楊力州導演說：「我凝視榮泰的畫許久許久，卻發現自己早就忘了美可以這麼單純；原來花語可以既艷麗又自然清淡，而這一系列畫作，像是給了我們一整座熱情的島嶼」他為這次展出作了最佳註解。

藝術家曾榮泰在台中港區藝術中心名為「聽見花開的弦律」創作展，即日起至3月17日盛...
藝術家曾榮泰在台中港區藝術中心名為「聽見花開的弦律」創作展，即日起至3月17日盛大展開。
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「聽見花開的弦律」曾榮泰創作展，把台中市花融入創作中，也為台中花博豐富了色彩。
「聽見花開的弦律」曾榮泰創作展，把台中市花融入創作中，也為台中花博豐富了色彩。
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