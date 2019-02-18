易遊網推樂齡補助 日本東北團每房最高折7千

2019-02-18 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



易遊網指出，統計2017年11月至2018年10月台灣人在日本都道府縣住宿成長排名前10，日本東北有5縣入榜。為鼓勵民眾安排孝親之旅帶爸媽出遊，易遊網推出日本東北「樂齡補助」方案，針對50歲至70歲的樂齡族群，祭出每房最高現折7000元的團旅補助，限3月出發的日本東北指定團體商品。

易遊網指出，根據日本學術單位最新調查，台灣人赴日本二、三縣城市旅遊的趨勢持續增長，主要是因為定期、包機航班的增加，帶動地方觀光的熱潮，其中日本東北更是極具觀光潛力，以2017年11月至2018年10月日本都道府縣台灣人住宿成長排名來看，前10名中，就有宮城、福島、岩手、山形、青森5縣入榜。

易遊網自2017年9月開始與岩手縣政府、虎航共同推動日本東北觀光，獨家包機直飛花卷機場。由於花卷機場位居日本東北的中心位置，相較於仙台更利於安排全東北的行程規劃，進而提升日本東北各縣的觀光動能。根據易遊網近2年花卷包機的旅客分析，以35-60歲的族群為主，除了熱愛旅日的重遊旅客外，帶爸媽出遊的家庭旅客更是居多數。