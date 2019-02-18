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易遊網推日本東北樂齡補助 每房最高現折7000元

2019-02-18 09:52經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

易遊網推出日本東北「樂齡補助」方案，鼓勵民眾安排孝親之旅，帶著爸媽出遊，針對50歲至70歲的樂齡族群，每房最高現折7,000元的團旅補助，限3月出發之日本東北指定團體商品。

易遊網表示，民眾可趁日本東北最後雪季期間，帶著父母賞樹冰雪景、享受溫泉名湯、大啖在地名物料理，留下冬季最美回憶。

根據日本學術單位最新調查，台灣人赴日本二、三縣城市旅遊的趨勢持續增長，主要是因為定期/包機航班的增加，帶動地方觀光的熱潮，其中日本東北更是極具觀光潛力，以2017年11月至2018年10月日本都道府縣台灣人間夜數成長來看，前10名中日本東北就有5縣入榜。

易遊網自2017年9月開始與岩手縣政府、虎航共同推動日本東北觀光，獨家包機直飛花卷機場，讓日本東北旅遊有更多航點選擇。由於花卷機場位居日本東北的中心位置，相較於仙台更利於安排全東北的行程規劃，也進而提升日本東北各縣的觀光動能。

此外，根據易遊網近2年的包機旅客分析，以35-60歲的族群為主，除了熱愛旅日的重遊旅客外，帶爸媽出遊的家庭旅客更是居多數。由於日本東北旅遊資源豐富，包含多種自然美景、溫泉名湯、和牛美食、祭典活動、鐵道列車、滑雪渡假村等，深受喜歡慢遊、偏好深度體驗、追求品質享受的長輩族群喜愛，讓日本東北成為安排孝親之旅的人氣選擇。

易遊網針對樂齡族群，推出日本東北「樂齡補助」方案，即日起報名易遊網日本東北3月出發指定團旅商品，並符合補助條件即可享有補助優惠。

旅客年齡滿50-59歲(含)者，可享5,000元折扣；旅客年齡滿60-69歲(含)者，可享6,000元折扣；旅客年齡滿70-79歲(含)者，可享7,000元折扣，每房最多補助1人，團費27,900元起。

易遊網年齡機場
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