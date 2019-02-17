好市多近期最夯「芋頭奶油酥」網讚：好吃到流淚！
好市多Costco賣場不時推出季節新甜點，日前上市的一款「芋頭奶油酥」從農曆年前起至今，陸續有多位網友在IG及臉書社團上PO文分享，引起會員熱烈搶購，許多芋頭控紛分享「烘烤」吃法，聲稱美味驚人、好吃到令人流淚！
這款近來被網友熱捧的「芋頭奶油酥」，使用的是法國原料及台中大甲芋頭，1盒15個售價299元，換算下來1個不用20元。有網友在「Costco好市多商品經驗老實說」發文，寫「芋頭奶油酥內餡甜的剛好，還可以吃到芋頭塊與奶油香味，進烤箱微烤一下後更是驚為天人」！
另有網友曬圖文寫著「家人吃過感覺不會很甜，滿滿芋泥很香，還有些許芋頭塊，配紅茶、咖啡很搭。」，也有網友說「酥皮與之前的紅豆麻糬皮一樣，芋泥裡有小塊芋頭塊，烤過更好吃，配上珍珠鮮奶茶，真是年假最後的增肥美食啊！」
由於1盒15個，保存期限3天，多數網友想買但擔心有點多吃不完，原PO也分享保存方法「吃不完可冷藏7天，冷凍一個月，解凍回烤後更美味，口感香酥、芋頭綿密且奶油香濃郁，好吃到令人流淚」。有網友問「沒有烤箱怎麼辦?」，原PO分享「可用平底鍋小火烤，多翻面幾次」或是「大同電鍋不加水，按下，跳起就可以吃」。
留言