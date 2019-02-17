獻身歌仔戲70載 王金櫻：唱戲為藝術

2019-02-17 19:22 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



王金櫻獻身歌仔戲七十年，強調絕不讓歌仔戲傳統消失。（photo by 施養正/台灣醒報） 分享 facebook 「以前唱戲為生活，現在唱戲為藝術。」資深歌仔戲演員王金櫻17日於台北國際書展新書發表會中提到，歌仔戲是她的第二生命。演員唐美雲也表示，王老師讓歌仔戲未因時代困難而消失，反而日漸進步，未來必須代代傳承，展現歌仔戲屬於「人」的韌性。

人生如戲

唐美雲受訪時表示，藝術很重要，人的品德更重要，王金櫻老師在舞台上溫柔婉約的形象，搬下舞台依然是賢妻良母。北藝大教授徐亞湘也說，喜歡王老師台上的藝術，更尊敬她台下的品德。資深演員小咪則說，因為王老師的關係，她想持續歌仔戲表演，直到觀眾厭倦，坐在台下剝花生為止。

「小時候父母堅決反對演歌仔戲，只好偷偷去參加戲班」，小咪說，直到後來參加藝霞歌劇團才小有名氣，誠如王老師說，舞台也是我的第二生命，這一生注定靠舞台吃飯，這次文化部出版的人物傳記系列中，自己也參與著作，希望透過自身經驗的闡述，讓讀者更認識真實的小咪。

王金櫻回憶道，自己剛出道做賣藥團時，常常在路上被嫌棄，「你看，她是個賣藥的！」，她表示，其實賣藥何嘗不是一種藝術，並說，自己現在致力於文化保存的工作，因此自己在街上賣藥的經歷，絕對無法抹滅，她強調，「歌仔戲是台灣本土的傳統技術，絕不能讓它從社會中消失。」

文化應流芳永世

王金櫻說，早期很多「四句聯」的劇本早已失傳，即便得以保存也都是被政府收寄倉庫，這些寶貴的文化資產應該妥善整理，在觀眾眼前重現經典，她強調，「傳統一旦與社會脫節就沒人要看。」所以無論表演或劇本都應與時俱進，早期的劇本可以經編整後傳承給學生，善盡文化保存並加以推廣，劇團與政府應當同舟共濟。

徐亞湘補充，此次為推廣文化局系列叢書，近一年來訪問王老師超過30次，她從早期的賣藥團歌仔戲、廣播歌仔戲，到如今的歌仔戲劇團，這種深情面對藝術與人生的態度，堪稱臺灣歌仔戲第一把交椅。唐美雲也說，王老師出道以來永遠都用第一次登台的心情面對表演，對藝術、對人生，都展現屬於歌仔戲人的韌性。

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