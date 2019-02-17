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牛排+海鮮絕配！莫爾頓牛排山珍海味套餐3千有找

2019-02-17 17:41聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

台灣人愛吃美食，有不少人更是愛肉族，看準消費者需求，莫爾頓牛排館自2月18日起推出精選海鮮牛排套餐，從開胃菜到牛排加海鮮主菜，以及經典配菜、甜點，套餐價每人2,988元起，等於3千元有找就能品嘗「山珍海味」，還能邊欣賞信義商圈美景。

根據統計，台灣人最愛吃牛排，每年吃掉的牛排高達2萬多噸，除了牛排外，海鮮食用量更是高居全球第4名。此外，業者觀察發現，台灣消費者不只要吃飽，對吃的品質也愈來愈重視。

莫爾頓牛排館自2月18日到6月底前，推出精選海鮮牛排套餐，其中，開胃菜清脆爽口的凱撒沙拉、鮮甜多汁的雞尾酒珍寶蝦或者入喉餘韻無窮的龍蝦濃湯3選1，主菜則是經典6盎司菲力牛排搭配珍寶蟹餅、深海龍蝦尾或干貝，組成海陸大餐。

此外，主菜搭配的經典配菜，可從時蔬類或馬鈴薯類等多達14種的經典配菜中任選一道配菜，最後再以檸檬派或莫爾頓經典巧克力熔岩蛋糕，為這頓「山珍海味」大餐畫下完美句點。

莫爾頓牛排館表示，此次推出的精選海鮮牛排套餐，從2月18日到6月底為止，每人2,988元起。不過，套餐採取預約制，需提前訂位才能享用。另套餐僅限一般用餐區點用，包廂不適用。

莫爾頓牛排館自2月18日起推出海鮮牛排套餐。圖／莫爾頓牛排館提供
莫爾頓牛排館自2月18日起推出海鮮牛排套餐。圖／莫爾頓牛排館提供
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