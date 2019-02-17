每天擦精華液臉變更老？因為妳用錯這類保養品

2019-02-17 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



不少女人都有過類似經驗吧，就是每天都用保養品，但覺得效用不是很明顯，除了可能產品功效不好外，另一種可能性，則是「混用」，特別是含有酒精類與蛋白質類的混用，可能讓產品無法發揮功效，要記得使用保養品時，要避免下列三種狀況。

酒精＋蛋白質

酒精（也就是乙醇）作為常見的溶解劑，消炎殺菌，還能控油、收縮毛孔，我們的防曬產品、化妝水、乳液裡面都會添加些許。

蛋白質可以保濕抗皺、修復、滋養肌膚，也是很多面霜、精華液、面膜裡面都會含有的成分。這兩個加起來，是不是可以保證膚感效果加倍？

酒精會破壞蛋白質結構，使蛋白質失去活性，完全揮發不出該有的功效，這可能也是妳一直勤勞護膚卻看不見成效的原因之一。

去角質＋深層清潔

一般在使用深層的清潔產品後，毛孔跟肌膚都變得非常乾淨，但肌膚表層多少會受到傷害，整個肌膚的狀態，也會顯得比較脆弱。

如果這時，再去角質，可能會造成妳的皮膚無法負荷，反而破壞肌膚的保護屏障。長期下來，敏感肌就離妳不遠了。

任何事情都要把握一個尺度，護膚也是如此，所以要去角質跟深層清潔，一般來說，一周1到2次就足夠了，建議可以分開使用，才不會過度刺激皮膚。

酸鹼類保養品，不要混用

國中時期化學課本的重點，酸鹼中和會發熱，將酸性較強和鹼性較強的產品疊加後，會產生發熱、發燙的現象，然後妳的臉可能就承受不住了。