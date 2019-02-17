影／「麻雀」幹架嘴咬腳蹬太誇張 鳥友：那是冠羽畫眉

2019-02-17 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



武陵櫻花季吸引眾多遊客上山，也引來鳥類棲息。日前有遊客賞花時，竟目睹鳥兒怒氣沖天的幹架實境秀，二鳥互相猛踢對方身體、尖嘴緊咬不放，從樹上打到地上翻滾，民眾圍觀驚呼「麻雀」打架太誇張了，還勸架別再打。這段影片PO上網瘋傳，被鳥友發現誤會大了，打架的鳥並非麻雀，而是台灣保育鳥冠羽畫眉。

台中武陵農場是鳥語花香的賞景勝地，正值櫻花盛開，櫻花季期間每天都有很多遊客上山賞花，也吸引不同鳥類棲息。遊客日前拍照賞花時，突然驚見二隻鳥打架，不肯相讓，不但用嘴巴緊咬、還用腳踢對方，原本二鳥側躺互踢，後來其中一隻不敵倒地朝天，另一隻雙腳站在對方腹部踩踏猛攻，怒氣幹架行徑，讓人直呼太誇張，怎麼打成這樣！眾人七嘴八舌轉告旁人「麻雀在打架」，還有人勸架「不要再打了啦」。

遊客把麻雀打架的影片PO上網路社群，拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷也看到。她說，民眾「誤會大了」，把影片中的台灣特有種「冠羽畫眉」，誤認是麻雀。

她說，冠羽畫眉的頭頂有高聳紅褐色羽冠，因此名為「冠羽」，也有人俗稱牠是「尖頭仔」，臉上還有一道明顯的弓形黑紋（八字鬍），叫聲聽起來像「吐米酒」，也很像是英文的to meet you，模樣可愛。