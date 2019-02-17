親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

太勵志！「星光」歌手星路浮沉 十年後被Google錄取

韓國瑜幫謝龍介站台！萬名鄉親大喊總統好

影／「麻雀」幹架嘴咬腳蹬太誇張 鳥友：那是冠羽畫眉

2019-02-17 16:03聯合報 記者戴永華╱即時報導

武陵櫻花季吸引眾多遊客上山，也引來鳥類棲息。日前有遊客賞花時，竟目睹鳥兒怒氣沖天的幹架實境秀，二鳥互相猛踢對方身體、尖嘴緊咬不放，從樹上打到地上翻滾，民眾圍觀驚呼「麻雀」打架太誇張了，還勸架別再打。這段影片PO上網瘋傳，被鳥友發現誤會大了，打架的鳥並非麻雀，而是台灣保育鳥冠羽畫眉。

台中武陵農場是鳥語花香的賞景勝地，正值櫻花盛開，櫻花季期間每天都有很多遊客上山賞花，也吸引不同鳥類棲息。遊客日前拍照賞花時，突然驚見二隻鳥打架，不肯相讓，不但用嘴巴緊咬、還用腳踢對方，原本二鳥側躺互踢，後來其中一隻不敵倒地朝天，另一隻雙腳站在對方腹部踩踏猛攻，怒氣幹架行徑，讓人直呼太誇張，怎麼打成這樣！眾人七嘴八舌轉告旁人「麻雀在打架」，還有人勸架「不要再打了啦」。

遊客把麻雀打架的影片PO上網路社群，拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷也看到。她說，民眾「誤會大了」，把影片中的台灣特有種「冠羽畫眉」，誤認是麻雀。

她說，冠羽畫眉的頭頂有高聳紅褐色羽冠，因此名為「冠羽」，也有人俗稱牠是「尖頭仔」，臉上還有一道明顯的弓形黑紋（八字鬍），叫聲聽起來像「吐米酒」，也很像是英文的to meet you，模樣可愛。

冠羽畫眉屬於保育鳥，主要棲息在中低海拔的山區林間，喜歡停留在濃密樹上、草叢間活動。黃蜀婷說，不常見到鳥兒打架打得這麼兇，而且還是喜歡停在樹上的冠羽畫眉，竟然打到地上滾，才會引起眾多遊客圍觀，希望大家在山區活動再遇到冠羽畫眉時，能認識牠是台灣保育類鳥種。

冠羽畫眉的頭頂有高聳的紅褐色羽冠，又被稱為「尖頭仔」，與麻雀不一樣。圖/拍鳥俱樂...
冠羽畫眉的頭頂有高聳的紅褐色羽冠，又被稱為「尖頭仔」，與麻雀不一樣。圖/拍鳥俱樂部社員吳淑芬在武陵農場拍攝
分享
冠羽畫眉的臉上有一道明顯的弓形黑紋，像八字鬍，叫聲彷彿是英文的to meet ...
冠羽畫眉的臉上有一道明顯的弓形黑紋，像八字鬍，叫聲彷彿是英文的to meet you。圖/拍鳥俱樂部社員黃正華在藤枝拍攝
分享
冠羽畫眉的頭頂有高聳的紅褐色羽冠，又被稱為「尖頭仔」，與麻雀不一樣。圖/拍鳥俱樂...
冠羽畫眉的頭頂有高聳的紅褐色羽冠，又被稱為「尖頭仔」，與麻雀不一樣。圖/拍鳥俱樂部社員吳淑芬在杉林溪拍攝
分享
冠羽畫眉的頭頂有高聳的紅褐色羽冠，又被稱為「尖頭仔」，與麻雀不一樣。圖/拍鳥俱樂...
冠羽畫眉的頭頂有高聳的紅褐色羽冠，又被稱為「尖頭仔」，與麻雀不一樣。圖/拍鳥俱樂部社員黃正華在藤枝拍攝
分享

櫻花季賞花武陵農場
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

每天擦精華液臉變更老？因為妳用錯這類保養品

2019-02-17 16:10

雄獅gonna再開第3家 預計5月進駐南港軟體園區

2019-02-17 15:48

宋慧喬自備幸福光 撞衫GIVENCHY完勝韓藝瑟

2019-02-17 15:48

精品包也瘋限量網購 想要BURBERRY黑色小包

2019-02-17 15:02

JINS聯手泡泡先生 限定款眼鏡超萌又不傷荷包

2019-02-17 14:55

摩納哥王子征戰帆船賽 必備RICHARD MILLE帥表

2019-02-17 14:36

這才叫頂級！42萬香奈兒硬殼包憑什麼那麼貴？

2019-02-17 13:52

dunhill翻玩經典風格 招牌Logo也變成新包款印花

2019-02-17 13:23

「敷上面膜，立刻成佛」日本奈良推大佛面膜　佛系必買

2019-02-17 12:11

阿華田披薩有吃過嗎？Alleycats即日開賣

2019-02-17 08:58

1週吃6次！106位鐵粉獲「爭鮮黑卡」+2千餐券

2019-02-16 19:52

550元入手新鞋 SOGO、京站女鞋折扣有夠猛

2019-02-16 16:34

6款香調帶你去旅行！Massimo Dutti首度推香水系列

2019-02-16 15:23

女神卡卡變優雅？內衣外穿妖豔性感還是不能少

2019-02-16 15:08

HOLA冬出清3折起！「搶敗清單」出爐 這幾款買到賺到

2019-02-16 13:46

為餐桌、廚房 增添一抹春色

2019-02-16 13:32

迪奧超完美快閃店 進駐新光三越A11

2019-02-16 11:22

環保時尚不可或缺！W10保溫杯新品上市

2019-02-16 08:30

台北文華東方婚禮體驗展 3/17登場

2019-02-15 21:54

「被討厭的勇氣」岸見一郎 被人討厭是活得自由的證據

2019-02-15 21:16

「沒時間保養」不再是藉口！美樂思、帕妃雯主打All-in-One

2019-02-15 20:07

金馬賓館蛻變當代藝術中心 展出德國當代設計大師作品

2019-02-15 18:18

100萬株鬱金香＋風車！「鬱金香節」讓人1秒到荷蘭

2019-02-15 17:52

米其林星廚江振誠的「want to」哲學

2019-02-15 17:39

MCM打造空氣感新款 後背包一秒拆卸變腰包

2019-02-15 17:17

TIFFANY小藍盒再進化！ 夢幻真愛婚戒閃亮又時尚

2019-02-15 16:03

李聖經秀驚人長腿、Twins合體 網美照拍不停

2019-02-15 15:56

朴敏英手指愛心很圈粉 情人節不要閃 送她這個就夠

2019-02-15 15:51

只有3天！亞太電信推196元限時快閃「雙飽」方案

2019-02-15 15:50

高鐵飯店聯票限時促銷 車票7折、長榮飯店最低3折

2019-02-15 14:19

攜手國際搜尋網站 星空聯盟航班比價一指搞定

2019-02-15 14:14

台灣味入酒 冠軍調酒師用「地瓜」前進荷蘭！

2019-02-15 13:06

2019日本賞櫻預測出爐！3月18日東京搶先開

2019-02-15 13:04

就愛獨一無二青銅質感！全新波爾飛行表三色齊發

2019-02-15 12:52

李晶晶分享名媛穿搭 就連香氛都「紫」愛這一款

2019-02-15 12:38

拓展商品多元化 歐萊德跨足嬰兒市場

2019-02-15 11:20

震撼消息！SWATCH以FlyMagic腕表顛覆鐘表業

2019-02-15 08:02

藍廚主廚愛作夢 希望義大利麵加入在地好味道

2019-02-15 07:54

不只艾莎預告片！東京迪士尼打造「冰雪奇緣」主題園區

2019-02-15 00:26
看更多

熱門文章

花23億推發票無紙化 仍超過8成列印證明聯

2019-02-17 06:17

殺破狼周運勢／天蠍面試運、考試運佳 雙魚工作有額外加給

2019-02-17 00:00

不敢拿藥袋回家、角落偷分裝 他說出愛滋患者未服藥真相

2019-02-16 18:12

吳德榮：北台灣今陰涼微冷 最低溫13度

2019-02-17 06:38

中西藥與營養品別併服 藥師：隔一段時間再吃也不宜

2019-02-16 18:09

影／國際油價變動大 本周國內汽油降1角、柴油漲4角

2019-02-17 13:32

吃這48種藥物 千萬別碰葡萄柚

2019-02-16 19:59

金色小風鈴染黃貓空！千坪「魯冰花海」正盛開

2019-02-16 18:37

社子島碼頭驚現豬隻浮屍 北市府火速消毒送驗

2019-02-16 18:20

不能超過競爭國！中油明汽油降0.1元、柴油漲0.4元

2019-02-17 12:20

周二元宵好天氣 白天高溫恐飆30度

2019-02-17 00:33

還記得小學「向前看齊」？這動作有助全身氣血循環

2019-02-17 08:23

生理時鐘自有規則 專家建議別一起床就喝咖啡

2019-02-16 17:45

拒當冷底女孩 這6個部位一定要保暖

2019-02-17 08:21

世界最美的書 竟然不是人寫的

2019-02-16 21:38

今日星座運勢／水瓶安排學習收穫多 財運暢通無阻

2019-02-17 00:00

輪椅過沙灘就倒 他靠沙灘輪椅50年來第一次碰到海

2019-02-17 10:08

毒蛋快吃完才爆有問題 農委會檢討

2019-02-17 00:33

「藍色生死戀」小恩熙病了才變腫？ 醫師這樣分析

2019-02-16 19:21

119年來最大元宵滿月！北部雲多、中南部有機會賞月

2019-02-17 10:36

日本德國麻疹嚴峻 沒抗體的孕婦避免前往

2019-02-16 14:58

這才叫頂級！42萬香奈兒硬殼包憑什麼那麼貴？

2019-02-17 13:52

萌翻天！北極熊寶寶首亮相 柏林動物園公布性別

2019-02-17 12:20

下週二元宵節大熱天！北部26度 中南部飆出30度

2019-02-16 18:14

芬普尼蛋下肚報告才出爐 主管單位允諾縮短檢驗時間

2019-02-16 21:13

白先勇發表散文集 帶著父親的靈在大陸走一遍

2019-02-16 21:00

暈眩無力不知心衰竭 68歲翁裝節律器伴妻出國爬山樂活

2019-02-16 17:06

【夫妻之間】古家榕／一起說說話

2019-02-17 06:00

輪椅族旅遊想過夜 卻找無旅館無障礙客房

2019-02-17 09:45

【心情點滴】黃珠玉／一對耳環

2019-02-17 06:00

1週吃6次！106位鐵粉獲「爭鮮黑卡」+2千餐券

2019-02-16 19:52

藥品剝半或磨粉好入口？專家說這種藥不行

2019-02-16 17:04

檢視疲勞航班 民航局9月邀國外航空公司分享經驗

2019-02-16 20:08

消化醫學權威名醫林肇堂 竟然當過「寒單爺」

2019-02-17 14:44

愛滋個案3成延遲診斷 醫師研發交友軟體警示系統

2019-02-16 18:12

「敷上面膜，立刻成佛」日本奈良推大佛面膜　佛系必買

2019-02-17 12:11

政大EMBA校友會講座 丁松青談用藝術讓台灣更美麗

2019-02-16 17:33

【生活的風景】蔡宇欣／創意做環保

2019-02-17 06:00

深夜被肩頸痛醒 當心是這種疾病找上門

2019-02-17 16:02

保暖6大部位 拒當冷底女孩

2019-02-17 13:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top