宋慧喬自備幸福光 撞衫GIVENCHY完勝韓藝瑟

2019-02-17 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



雙宋婚變傳聞沒下文，他們的粉絲IG昨天出現一張兩人合照，寫著「我們可愛的宋宋夫婦（Our Lovely Song Song BuBu）」，韓版《ELLE》雜誌也釋出宋慧喬登上3月封面的照片，美到巨星光都溢出螢幕，巧的是除了宋慧喬，韓藝瑟也穿上了這件藍色的GIVENCHY春夏系列服裝，而宋慧喬仰仗幸福光完勝。

在《男朋友》下檔後，人氣居高不下的宋慧喬身為Chaumet亞洲大使，在第1集就配戴了品牌手表，也在本期雜誌中演繹風雅於型．自在於心（Grace& Character）的主題，展現春日女神的清爽澄澈；據宋慧喬中文網微博指出，她在受訪後提到曾演出《一代宗師》，很想和王家衛導演再合作一次，在22年的演出生涯中，每次遇到新作品，都仍激動且期待，而每部作品拍攝的最後一天，她都會讚許自己，「啊，又完成了一部，辛苦了。」