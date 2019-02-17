精品包也瘋限量網購 想要BURBERRY黑色小包

2019-02-17 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



FENDI為慶祝Peekaboo包款上市10周年，與同樣成立10周年的美國奢侈品零售商The Webster，共同在紐約舉辦了盛大晚宴，並推出4款電商限定的聯名銷售包款；BURBERRY則是將在倫敦時裝周秀後，釋出最新B Series限量黑色斜背包款，限定與限量，為精品提升珍稀身價。

紐約麥迪遜廣場公園的豪華公寓內，是FENDI選擇歡慶Peekaboo包款發表的場地，可以欣賞到紐約壯麗的天際線，在Ninos du Brasil的樂聲中，展開「Delfina Delettrez Fendi x The Webster」聯名系列發表，邀請到時尚評論家Lynn Yaeger、超模溫妮哈洛（Winnie Harlow）、蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）和演出《窒息》的米亞高斯（Mia Goth）共襄盛舉。2008年推出的傳奇Peekaboo包款由現任執行長的母親Silvia Venturini Fendi設計，在The Webster獨家銷售的限定款中， 除了對比內襯，嶄新的毒綠色（Poison Green）有著毒藤女般的魅力，並象徵美得令人中毒上癮，也呼應到珠寶設計師Delfina Delettrez Fendi的強項，袋身上有鍊條及穿孔，鑲嵌了她喜愛的孔雀石、金屬環釦等裝飾，展現強烈風格。