摩納哥王子征戰帆船賽 必備RICHARD MILLE帥表

2019-02-17 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



帆船賽一直都是歐洲傳統的運動之一，因此備受各界關注，更有不少上流社會、貴族投身其中。而做為頂級名表RICHARD MILLE的首位航海家身份品牌摯友的摩納哥皮埃爾王子（Pierre Casiraghi）更是其中的代表人物，在即將登場的賽事，更將成為贊助者。

即將在2019年4月14日至20日舉行的Les Voiles de St. Barth Richard Mille帆船賽，將會有別開生面的新風貌。賽事組織負責人François TolèdeLuc Poupon和旗下團隊自然全心投入，以確保本屆周年紀念賽事能夠更勝以往。而迄今為止已經有大約50隊預先登記，包括一些首次參賽的隊伍，而摩納哥遊艇俱樂部副總裁同時也是RICHARD MILLE品牌摯友摩納哥皮埃爾王子也共襄盛舉。而這位帥氣的王子也表示「我聽過很多關於這座島嶼和帆船賽的消息，但一直無緣參加。這次是一個千載難逢的機會，我等不及了！」屆時，他將駕駛Maxi 72型Sorcha帆船，參加為期一周的比賽。