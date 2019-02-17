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摩納哥王子征戰帆船賽 必備RICHARD MILLE帥表

2019-02-17 14:36聯合報 記者曾智緯╱即時報導

帆船賽一直都是歐洲傳統的運動之一，因此備受各界關注，更有不少上流社會、貴族投身其中。而做為頂級名表RICHARD MILLE的首位航海家身份品牌摯友的摩納哥皮埃爾王子（Pierre Casiraghi）更是其中的代表人物，在即將登場的賽事，更將成為贊助者。

即將在2019年4月14日至20日舉行的Les Voiles de St. Barth Richard Mille帆船賽，將會有別開生面的新風貌。賽事組織負責人François TolèdeLuc Poupon和旗下團隊自然全心投入，以確保本屆周年紀念賽事能夠更勝以往。而迄今為止已經有大約50隊預先登記，包括一些首次參賽的隊伍，而摩納哥遊艇俱樂部副總裁同時也是RICHARD MILLE品牌摯友摩納哥皮埃爾王子也共襄盛舉。而這位帥氣的王子也表示「我聽過很多關於這座島嶼和帆船賽的消息，但一直無緣參加。這次是一個千載難逢的機會，我等不及了！」屆時，他將駕駛Maxi 72型Sorcha帆船，參加為期一周的比賽。

年僅31歲的摩納哥皮埃爾王子承襲了祖母葛麗絲凱莉王妃的高顏值外貌，但在航海界因為曾參加過對技術要求極高的GC32巡迴賽，同時駕駛IMOCA項目中的Malizia II帆船，因而聲名鵲起。皮埃爾認為能幸運的參與一項持續發展的運動，就像賽車一樣，而且每個世代的人都會覺得這是一項獨一無二的比賽。追求冒險、毫不妥協的標準和超越自我的追求，都是這位王子的特質之一，因此在LesVoiles de St. Barth帆船賽中，將會配戴專為在七大洋航行而開發飛返計時RM 60-01 Regatta計時碼表，來襯托上述的無懼精神。

摩納哥皮埃爾王子成為第10屆Les Voiles de St. Barth Ri...
摩納哥皮埃爾王子成為第10屆Les Voiles de St. Barth Richard Mille帆船賽贊助者。圖／RICHARD MILLE提供
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RICHARD MILLE的首位航海家身份品牌摯友的摩納哥皮埃爾王子，將配戴飛返...
RICHARD MILLE的首位航海家身份品牌摯友的摩納哥皮埃爾王子，將配戴飛返計時RM 60-01 Regatta計時碼表上場比賽。圖／RICHARD MILLE提供
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飛返計時RM 60-01 Regatta計時碼表，鈦合金表殼，約50小時動力儲存...
飛返計時RM 60-01 Regatta計時碼表，鈦合金表殼，約50小時動力儲存，按下8時位置的UTC按鈕，表圈會轉動。圖／RICHARD MILLE提供
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