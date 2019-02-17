dunhill翻玩經典風格 招牌Logo也變成新包款印花

2019-02-17 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



經典總是靈感的泉源，老牌男裝dunhill從過往的包裝獲得啟發，把復古的品牌Logo繪製成印花，運用於新款袋包。同樣的手法，也在Berluti推出的亞洲限定包款上能見到，招牌元素重新被演繹。

英國老牌男裝dunhill即將推出Longtail Luggage Canvas系列袋包，品牌將著名的長尾商標以現代方式演繹，其設計靈感源於品牌七〇年代的經典包裝。此系列最早在去年的於2019春夏系列巴黎秀場時曝光，全系列包括手提袋、週末旅行包、大型拉鍊公事包和新款旅行單肩包。超大長尾商標設計壓印於工藝繁複的塗層帆布，忠實的呈現40年前的設計風格。以小牛皮細節作點綴讓整體外觀更精緻，提供兩種色彩以供選擇，包括黑色配深紫紅色，及駝色配深棕色。