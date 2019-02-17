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dunhill翻玩經典風格 招牌Logo也變成新包款印花

2019-02-17 13:23聯合報 記者曾智緯╱即時報導

經典總是靈感的泉源，老牌男裝dunhill從過往的包裝獲得啟發，把復古的品牌Logo繪製成印花，運用於新款袋包。同樣的手法，也在Berluti推出的亞洲限定包款上能見到，招牌元素重新被演繹。

英國老牌男裝dunhill即將推出Longtail Luggage Canvas系列袋包，品牌將著名的長尾商標以現代方式演繹，其設計靈感源於品牌七〇年代的經典包裝。此系列最早在去年的於2019春夏系列巴黎秀場時曝光，全系列包括手提袋、週末旅行包、大型拉鍊公事包和新款旅行單肩包。超大長尾商標設計壓印於工藝繁複的塗層帆布，忠實的呈現40年前的設計風格。以小牛皮細節作點綴讓整體外觀更精緻，提供兩種色彩以供選擇，包括黑色配深紫紅色，及駝色配深棕色。

而Berluti在這季推出亞洲限定的PROFIL手拿肩背包，藉以彰顯品牌一貫精湛皮革工藝，搭配寬版肩帶，可提供手拿，肩背與斜背三種使用方式。包身採用了招牌的 Venezia 皮革製成，並裝飾了Scritto刻紋圖案。此系列包款同時還使用了Patina古法染色完成，備有充滿文藝色彩的午夜藍 ，低調雋永的神秘黑色和波爾多暗紅色，具備了Berluti多種的經典元素。

dunhill Longtail Luggage Canvas系列週末旅行包，約...
dunhill Longtail Luggage Canvas系列週末旅行包，約10萬5,000元。圖／dunhill提供
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dunhill Longtail Luggage Canvas系列手拿包，價格店...
dunhill Longtail Luggage Canvas系列手拿包，價格店洽。圖／dunhill提供
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Berluti Profil Scritto Swipe午夜藍手拿肩背包，約94...
Berluti Profil Scritto Swipe午夜藍手拿肩背包，約94,000元。圖／Berluti提供
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Berluti Profil Scritto Swipe波爾多暗紅色手拿肩背包，約94,000元。圖／Berluti提供
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