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生理時鐘自有規則 專家建議別一起床就喝咖啡

2019-02-16 17:45聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

發現我們的情緒不可思議地遵循著可預測的日常模式在進展？根壉英國每日郵報報導，一項針對過去四年超過8億條推特文的研究，根據用戶挑選的字眼，雖然我們的情緒和認知能力並不會一整天維持不變，但有時改變是可預測的。因此，科學家告訴你，什麼時段是做某些事情的好時機，最好把握。

舉例來說，早上八點是悲傷和疲憊的高峰期，尤其是周一，科學家建議，此時需要半小時的日光來調節生物時鐘，讓陽光告訴大腦停止分泌幫助睡眠的褪黑激素。20分鐘的適度運動，可以影響你的心情12小時。

至於上午9點，積極正向的情緒上升，昏昏欲睡的感覺已經消失，因為皮質醇發揮它神奇的效用。在一天之始，我們的腦袋仍是一片乾淨的區塊。此時血清素也在增加，直到上午11點，此時積極的情緒佔據主導地位。建議把第一杯咖啡留到現在才喝。別一起床就喝咖啡，因為皮質醇會自然喚醒你。晚點喝，才會感受到攝取咖啡因帶來的好處。

到了 下午2點，這是工作日的低點，此時感到特別疲累，因為身體正進入一個自然的休息階段，畢竟起床到現在已經過了7、8小時了。試著在此時喝杯咖啡，咖啡因需要25分鐘才會起作用，接下來才會感到精力充沛。

上午11點，此時積極的情緒占主導地位，建議把第一杯咖啡留到現在才喝。 圖／本報...
上午11點，此時積極的情緒占主導地位，建議把第一杯咖啡留到現在才喝。 圖／本報資料照片
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咖啡睡眠英國
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