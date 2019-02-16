政大EMBA校友會講座 丁松青談用藝術讓台灣更美麗

2019-02-16 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



政大EMBA校友會於2月15日晚上假信義誠品視聽室首度舉辦社團新春聯合公益講座，邀新竹縣五峰鄉清泉天主堂丁松青神父主講: Making Taiwan More Beautiful Through Art(透過藝術讓台灣更美麗)，期透過藝術開啓心靈對話，找到自我內心的力量，讓台灣更美麗。

丁松青自1976年擔任新竹五峰鄉清泉部落聖十字架天主堂教區神父至今。雖然名為教區神父，但丁神父服務範疇早已從教堂延伸至部落裡。在為神職與社區服務奉獻的餘暇，丁神父亦從事文字、音樂與藝術創作。他的油畫、馬賽克鑲嵌畫與彩繪玻璃，妝點了教堂與清泉山村的許多角落。多年來他累積無數創作，但主要是用來義賣，關懷部落需要。

發起這項活動的政大EMBA校友會榮譽理事長宋文琪表示，多年前壘球社公益之旅時曾造訪新竹縣五峰鄉清泉天主堂，並捐款給丁神父修復風災受損部分，十分樂見能延續此一善緣。她代表政大EMBA學姊社捐款10萬元支持丁神父新竹清泉與蘭嶼偏鄉計畫，期許大家都能在開春之際，從善開始。

政大EMBA校友會理事長劉恕偉強調，小愛大善能聚沙成塔，相信現場近百位來賓都能因此受到啟發，找到力量，願意為社會做出貢獻。

政大EMBA壘球社現任社長吳文舜指出，今日的公益講座整個氣氛十分溫馨，丁神父的風趣幽默，對台灣的默默付出，讓人感動！故拋磚引玉，認捐丁松青神父首次出版的《Journey to Mexico》英文簽名原著70本。政大EMBA壘球社前社長鍾明宏也現場響應，捐款五萬元義購丁神父彩繪玻璃作品一件，一起為公益出一份力。此外，政大EMBA校友會創業主班六期班代莊清萬代表全班義助兩萬元支持丁神父在清泉與蘭嶼偏鄉的服務工作。