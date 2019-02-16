親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

女法官為江國慶默哀 氣罵「軍方這群人爛透了」

Google地圖搜尋熱 中共遼寧號航艦難逃3D還原

政大EMBA校友會講座 丁松青談用藝術讓台灣更美麗

2019-02-16 17:33聯合報 記者張錦弘╱即時報導

政大EMBA校友會於2月15日晚上假信義誠品視聽室首度舉辦社團新春聯合公益講座，邀新竹縣五峰鄉清泉天主堂丁松青神父主講: Making Taiwan More Beautiful Through Art(透過藝術讓台灣更美麗)，期透過藝術開啓心靈對話，找到自我內心的力量，讓台灣更美麗。

丁松青自1976年擔任新竹五峰鄉清泉部落聖十字架天主堂教區神父至今。雖然名為教區神父，但丁神父服務範疇早已從教堂延伸至部落裡。在為神職與社區服務奉獻的餘暇，丁神父亦從事文字、音樂與藝術創作。他的油畫、馬賽克鑲嵌畫與彩繪玻璃，妝點了教堂與清泉山村的許多角落。多年來他累積無數創作，但主要是用來義賣，關懷部落需要。

發起這項活動的政大EMBA校友會榮譽理事長宋文琪表示，多年前壘球社公益之旅時曾造訪新竹縣五峰鄉清泉天主堂，並捐款給丁神父修復風災受損部分，十分樂見能延續此一善緣。她代表政大EMBA學姊社捐款10萬元支持丁神父新竹清泉與蘭嶼偏鄉計畫，期許大家都能在開春之際，從善開始。

政大EMBA校友會理事長劉恕偉強調，小愛大善能聚沙成塔，相信現場近百位來賓都能因此受到啟發，找到力量，願意為社會做出貢獻。

政大EMBA壘球社現任社長吳文舜指出，今日的公益講座整個氣氛十分溫馨，丁神父的風趣幽默，對台灣的默默付出，讓人感動！故拋磚引玉，認捐丁松青神父首次出版的《Journey to Mexico》英文簽名原著70本。政大EMBA壘球社前社長鍾明宏也現場響應，捐款五萬元義購丁神父彩繪玻璃作品一件，一起為公益出一份力。此外，政大EMBA校友會創業主班六期班代莊清萬代表全班義助兩萬元支持丁神父在清泉與蘭嶼偏鄉的服務工作。

丁神父強調，義賣的捐款都將會用在蘭嶼天主堂的全面翻修整建上，十分感謝大家對弱勢的關懷，幫助有需要的人實現夢想。

政大EMBA校友會主辦公益講座，邀請到新竹縣五峰鄉清泉天主堂丁松青神父(左四)，...
政大EMBA校友會主辦公益講座，邀請到新竹縣五峰鄉清泉天主堂丁松青神父(左四)，期透過藝術開啓心靈對話，找到自我內心的力量，讓台灣更美麗。右三是政大EMBA校友會榮譽理事長宋文琪。圖/政大EMBA校友會提供
分享

神父政大EMBA
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

550元入手新鞋 SOGO、京站女鞋折扣有夠猛

2019-02-16 16:34

6款香調帶你去旅行！Massimo Dutti首度推香水系列

2019-02-16 15:23

女神卡卡變優雅？內衣外穿妖豔性感還是不能少

2019-02-16 15:08

HOLA冬出清3折起！「搶敗清單」出爐 這幾款買到賺到

2019-02-16 13:46

為餐桌、廚房 增添一抹春色

2019-02-16 13:32

迪奧超完美快閃店 進駐新光三越A11

2019-02-16 11:22

環保時尚不可或缺！W10保溫杯新品上市

2019-02-16 08:30

台北文華東方婚禮體驗展 3/17登場

2019-02-15 21:54

「被討厭的勇氣」岸見一郎 被人討厭是活得自由的證據

2019-02-15 21:16

「沒時間保養」不再是藉口！美樂思、帕妃雯主打All-in-One

2019-02-15 20:07

金馬賓館蛻變當代藝術中心 展出德國當代設計大師作品

2019-02-15 18:18

100萬株鬱金香＋風車！「鬱金香節」讓人1秒到荷蘭

2019-02-15 17:52

米其林星廚江振誠的「want to」哲學

2019-02-15 17:39

MCM打造空氣感新款 後背包一秒拆卸變腰包

2019-02-15 17:17

TIFFANY小藍盒再進化！ 夢幻真愛婚戒閃亮又時尚

2019-02-15 16:03

李聖經秀驚人長腿、Twins合體 網美照拍不停

2019-02-15 15:56

朴敏英手指愛心很圈粉 情人節不要閃 送她這個就夠

2019-02-15 15:51

只有3天！亞太電信推196元限時快閃「雙飽」方案

2019-02-15 15:50

高鐵飯店聯票限時促銷 車票7折、長榮飯店最低3折

2019-02-15 14:19

攜手國際搜尋網站 星空聯盟航班比價一指搞定

2019-02-15 14:14

台灣味入酒 冠軍調酒師用「地瓜」前進荷蘭！

2019-02-15 13:06

2019日本賞櫻預測出爐！3月18日東京搶先開

2019-02-15 13:04

就愛獨一無二青銅質感！全新波爾飛行表三色齊發

2019-02-15 12:52

李晶晶分享名媛穿搭 就連香氛都「紫」愛這一款

2019-02-15 12:38

拓展商品多元化 歐萊德跨足嬰兒市場

2019-02-15 11:20

震撼消息！SWATCH以FlyMagic腕表顛覆鐘表業

2019-02-15 08:02

藍廚主廚愛作夢 希望義大利麵加入在地好味道

2019-02-15 07:54

不只艾莎預告片！東京迪士尼打造「冰雪奇緣」主題園區

2019-02-15 00:26

樂齡增音器 輕微聽損者福音

2019-02-15 00:09

渣男、假閨蜜、機車上司 人生最該感謝的4種過客

2019-02-14 22:34

紐約時裝周／迪斯可女孩 尬上 天使下凡 秋裝撞出火花

2019-02-14 22:28

再2個月！餃子の王將：「台北首店」4月下旬開幕

2019-02-14 22:05

朴敏英閃亮亮粉嫩嫩來了！為Tiffany情人節登台

2019-02-14 20:30

「不買，明年過父親節！」商家超強推銷標語網友狂讚

2019-02-14 20:00

華為高雄旗艦店週六開幕 限量福袋888元拚價值6萬好禮

2019-02-14 19:36

曾之喬情人節擦#520跟「他」過 瘦身秘訣靠不吃水果

2019-02-14 18:38

紐約時裝周／賈靜雯下衣失蹤看Marc Jacobs

2019-02-14 17:46

你也是嗎？調查發現3成民眾拖到最後才買情人節禮物

2019-02-14 17:33

簡嫚書擁保養「新歡」！氧顏森活精萃油＋霜走高級訂製風

2019-02-14 17:18
看更多

熱門文章

降血壓藥再染致癌原料藥 國內3款藥下架123萬顆

2019-02-15 20:31

來自越南的肉品 首度驗出非洲豬瘟病毒核酸

2019-02-15 18:28

法蘭克福機場快速通關 恢復國旗及Taiwan

2019-02-15 20:50

彰化順弘牧場驗出芬普尼蛋 4.6萬台斤流入雙北

2019-02-15 21:09

46萬顆毒蛋已下肚 123萬顆致癌藥下架

2019-02-16 00:04

國內最狂電梯面板 95個樓層按到手軟

2019-02-15 21:44

越南豬肉首度遭檢出非洲豬瘟 越南旅客全面X光檢查

2019-02-15 19:52

2019日本賞櫻預測出爐！3月18日東京搶先開

2019-02-15 13:04

22點8分花蓮規模5.0地震 最大震度4級

2019-02-15 22:21

吳德榮：未來一周有熱擾動發展跡象 若成颱不必太驚訝

2019-02-16 07:43

7.5萬顆芬普尼蛋早吃下肚 防檢局坦言作業時間過長

2019-02-16 11:15

北部、東北部 今高溫驟降7度

2019-02-16 00:04

春節大紅包今天最後開獎 誕生22名百萬富翁

2019-02-15 22:23

雞蛋複驗沒問題 彰化養雞業不滿政府製造恐慌

2019-02-16 14:26

今日星座運勢／巨蟹適合與朋友談心 事業衝勁十足

2019-02-16 00:00

麥當勞再傳「綠薯條」 餐廳表示沒毒能吃但可更換

2019-02-15 20:19

懶人專屬「喝冰水減肥法」三個剷肉妙招

2019-02-15 18:52

彰化順弘牧場雞蛋芬普尼超標 將罰6萬元

2019-02-15 23:13

花蓮晚間規模5地震 新北提前預警未傳災情

2019-02-15 22:29

醫院管理要「接地氣」 陳時中：副院長遴選應保障護理師

2019-02-16 11:45

100萬株鬱金香＋風車！「鬱金香節」讓人1秒到荷蘭

2019-02-15 17:52

夢幻滑梯 鳥巢鞦韆 還我特色童年

2019-02-16 09:14

【生命終站】藍雲／豬頭獻祭與孝心

2019-02-16 06:00

HOLA冬出清3折起！「搶敗清單」出爐 這幾款買到賺到

2019-02-16 13:46

越南肉品首驗出非洲豬瘟 行李全面檢查

2019-02-16 00:04

【生活的風景】王景新／乖乖

2019-02-16 06:00

驚！越南豬肉產品 首度驗出非洲豬瘟

2019-02-15 18:18

越南也淪陷…越南豬肉產品 首度驗出非洲豬瘟病毒

2019-02-15 18:52

台北101燈光新圖騰 元宵限定一連5天點亮台北夜空

2019-02-15 23:16

【生活點滴】晴竹／汲水泵浦

2019-02-16 06:00

普希金畫展 蔡萬才夫人在女兒陪同下來看展

2019-02-16 14:31

「被討厭的勇氣」岸見一郎 被人討厭是活得自由的證據

2019-02-15 21:16

影／8警犬轉職「檢疫犬」　將投入檢疫工作

2019-02-16 11:35

兒童免費健檢 救了男嬰一命

2019-02-15 23:48

特色公園 下一步拚體適能

2019-02-16 09:14

女神卡卡變優雅？內衣外穿妖豔性感還是不能少

2019-02-16 15:08

「沒時間保養」不再是藉口！美樂思、帕妃雯主打All-in-One

2019-02-15 20:07

環保時尚不可或缺！W10保溫杯新品上市

2019-02-16 08:30

九蛙像現身別緊張 水利署：日月潭水庫蓄水量仍近9成

2019-02-16 14:56

台中建經大師講座 邀林淵源談「創意開始的地方」

2019-02-15 19:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top